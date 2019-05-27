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نوادي الشرطة تختتم مسابقتي السنوكر والسهم.. اليوم

الإثنين 27 مايو 2019 09:39 ص بتوقيت مسقط

نوادي الشرطة تختتم مسابقتي السنوكر والسهم.. اليوم


مسقط- الرؤية
تختتم مساء اليوم الإثنين بإدارة نوادي الشرطة مسابقتا السنوكر والسهم لهذا العام تحت رعاية العميد علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية.
وقال المقدم جمعة بن سيف المزروعي مدير نوادي الشرطة إنَّ مسابقة السهم والسنوكر انطلقت لأول مرة في عام 2002 سعيًا من إدارة نوادي الشرطة لنشر اللعبة بين الضباط وصقل مهاراتهم، واستمرت تقام سنويا خلال شهر رمضان المبارك وفي هذا العام انطلقت المسابقة بمشاركة 24 ضابطًا في لعبة السنوكر و25 ضابطاً في لعبة السهم يمثلون مختلف تشكيلات شرطة عُمان السلطانية بما فيهم ضباط من الشرطة المتقاعدين. وأضاف المُقدم مدير نوادي الشرطة أنَّ مسابقة السنوكر تميزت هذا العام بتحديث جديد وهو مرحلة الإقصاء بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتشهد منافسة قوية ومثيرة بين المتسابقين، كما لعبت مسابقة السهم بنظام 501 لكل شوط ووزعت المجموعات حسب القرعة. وعن إعداد وتأهيل الحكام لهاتين المسابقتين، قال إنه تم تشكيل لجنة لإدارة هذه المسابقات من الضباط ذوي الخبرات العالية والمهارات الكافية من بينهم الحكام الذين سبق لهم المشاركة في إدارة وتحكيم مثل هذا النوع من المسابقات.
وأوضح المزروعي أنَّ هناك عددا من الضباط الذين شاركوا في مسابقات محلية ودولية كالرائد سامي بن صالح الحمراشدي لاعب في سنوكر؛ حيث شارك كهاوٍ في بطولة دول مجلس التعاون والبطولة العربية وبطولة دبي المفتوحة وهناك الدرجة المدنية راشد بن صالح الرحبي لاعب السهم له أيضًا مشاركات داخل وخارج السلطنة. وأكد المقدم جمعة بن سيف المزروعي مدير نوادي الشرطة الحرص على نشر اللعبة بشكل دوري على مدار العام، وعدم اقتصار إقامتها على شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنَّ الإدارة تبذل جهودا لاستقطاب أكبر عدد من الضباط للمشاركة في هذه المسابقات على أن يتم مستقبلا إقامتها بأندية الشرطة بمحافظات السلطنة المختلفة، لافتاً إلى أنَّ هناك رغبة من قبل العنصر النسائي لإقامة مسابقة خاصة بهن، وأنه متى ما توافر العدد المطلوب للمشاركة سيتم تنظيمها.

 

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