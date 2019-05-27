انطلاق الحملة التعريفية بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية

مسقط - العمانية

بدأت الأمانة العامة للضرائب أمس تنفيذ حملة تعريفية تشمل كافة محافظات السلطنة لتوعية أصحاب الأعمال حول آلية تطبيق الضريبة الانتقائية ومتطلبات الإفصاح عن مخزون السلع الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة.

وأعدت الأمانة العامة للضرائب عددًا من الأدلة الاسترشادية لتوضيح عمليات تطبيق الضريبة في المرحلة الانتقالية قبل موعد تطبيق القانون في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل وذلك حسب ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم (23/2019) بمنح 90 يومًا من صدور القانون لتطبيق الضريبة.

وتضمنت النشرة التوضيحية التي يتم توزيعها في الحملة أهم المعلومات والبيانات والإيضاحات حول تطبيق الضريبة الإنتقائية على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير بنسبة 100 بالمائة، بينما تطبق على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة. وأوضحت النشرة أنه يجب على الأشخاص الذين لديهم مخزون من السلع الإنتقائية الإفصاح عن حجم المخزون وسداد الضريبة المستحقة عنه وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ التطبيق، كما يجب على من لديه مخزون من السلع الإنتقائية القيام بجرد المخزون من كل سلعة من السلع الخاضعة للضريبة الإنتقائية في نهاية يوم 14 يونيو 2019م، وإعداد قائمة بهذه السلع تشمل على الأقل اسم ووصف المنتج، رمز المنتج (الموضح أسفل الباركود)، الكمية وسعر البيع.

وذكرت النشرة أنه يجب تقديم الإقرار الانتقالي (إقرار المخزون) عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للضرائب، علماً بأن الإقرار سيكون إلكترونياً من خلال تعبئة الحقول المطلوبة وفقاً للإرشادات التي سيتم توفيرها على البوابة الإلكترونية والاحتفاظ بكافة السجلات والدفاتر التي تثبت صحة البيانات الواردة في الإقرار الانتقالي بما في ذلك (سجل حركة المخزون، فواتير الشراء من الموردين، سجل المبيعات اليومية للسلع الانتقائية وغيرها). وأوضحت أن عدم تقديم الإقرار الانتقالي (إقرار المخزون) أو تقديمه متضمناً بيانات غير صحيحة يُعتبر مخالفة لقانون الضريبة الانتقائية ويؤدي إلى فرض الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً على مرتكب المخالفة.