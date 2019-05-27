أسعار خاصة لاقتناء طرازات "مرسيدس - بنز" حتى 6 يونيو



مسقط – الرؤية

تتيح مرسيدس - بنز عُمان الفرصة أمام عملائها للاستمتاع بعرضها الرمضاني الحصري على تشكيلة من الطرازات الجديدة وسيارات الدفع الرباعي حتى 6 يونيو. ويمكن لمحبي الفخامة اقتناء إحدى النجمات الجديدة والحصول على باقة خدمة لمدة خمس سنوات أو 75,000 كم، وضمان غير محدود المسافة لـ 3 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لـ 3 سنوات، فضلاً عن تسجيل مجاني للسنة الأولى وهدية من تشكيلة مرسيدس - بنز العصرية.

وتضم قائمة السيارات المتوفرة نجمة الطراز A 200 ابتداءً من 14,495 ريالا، والطراز C 200 ابتداءً من 22,995 ريالا، وأنيقة الدفع الرباعي GLC 250 ابتداءً من 26,495 ريالا. كما يشمل العرض أيقونة الطراز E 300 ابتداءً من 30,995 ريالا، والكوبيه الرياضية الرشيقة من طراز Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC ابتداءً من 50,495 ريالا.

وقال لورنس جود، الرئيس التنفيذي لمرسيدس - بنز عُمان: نعمل كل عام على طرح عرض رمضاني حصري ونسعى دائماً إلى أن يكون العرض الجديد أفضل وأكبر. وتعد تشكيلة السيارات المتوفرة خلال الشهر الفضيل من هذا العام هي الأكثر طلباً لدى محبينا وقد اسعدنا القبول الكبير الذي حظيت به. وتتمحور جميع أعمالنا حول فلسفة واحدة وهي تقديم ’الأفضل ولا شيء سواه‘ لذا ندعو عشاق الفخامة والأناقة ومحبي الإثارة والمغامرات لزيارتنا والتعرف على ما نوفره لهم هذا العام ونثق بأن نجماتنا ستلبي متطلبات وطموحات الجميع بمختلف تطلعاتهم.