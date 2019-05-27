إقبال متزايد على وحدات "فلل غدير" في "الموج مسقط"

مسقط – الرؤية

يشهد الموج مسقط، المجمع السياحي المتكامل الرائد والوجهة المثالية لنمط الحياة العصرية والترفيهية في السلطنة، طلباً متزايدا على طرحه الجديد لأحدث أحيائه السكنية "فلل غدير". وكان الموج مسقط أعلن عن طرح مجموعة مختارة من الفلل الفاخرة المكوَّنة من ثلاث وأربع غرف نوم، والتي شهدت إقبالاً كبيرا، حيث تم بيع أكثر من 50 بالمئة منها منذ طرحها.

وأشاد ناصر بن مسعود الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط، بالمبيعات التي حققتها فلل غدير منذ طرحها في ظلّ ظروف السوق العقارية المليئة بالتحديات الراهنة، وقال: حرص الموج مسقط على استطلاع السوق بعناية شديدة عند وضع المخططات الخاصة بمشروع فلل غدير، وهو ما تؤكده المبيعات. وجاء تصميم الفلل وأرجاء الحي بناءً على رغبة العملاء وتطلعاتهم، ما مكّننا من تشييد فئة جديدة من الفلل لهذا المجتمع الراقي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في نموه بالمستقبل.

وتتميّز فلل غدير بموقعها بين الشقق والمنازل المدمجة في الموج مسقط من جهة، والفلل الفاخرة الأكبر من الجهة الأخرى، وفيها تمّ التركيز على عناصر المعيشة اليومية التي يكثر استخدامها لدى الأسر في المنزل، من أجل تقديم مزيج استثنائي يجمع الجودة والقيمة معاً.