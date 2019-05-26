الخيمة الرمضانية "ولفة شباب" تصل محطة النهاية في موسمها الثاني

البريمي - سيف المعمري

اختتمت بمتنزه الواحة بالبريمي فعاليات الخيمة الرمضانية "ولفة شباب" في نسختها ونظمتها اللجنة الشبابية بنادي النهضة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للشباب، وبمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمشاريع الشبابية، ورعى الحفل سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى واستمرت فعالياتها لـ16 يوماً منذ الثالث وحتى الثامن عشر من شهر رمضان المبارك.

وهدف المنظمون للخيمة الرمضانية "ولفة شباب" إلى تهيئة المكان المناسب لاستغلال وقت ما بعد صلاة التراويح في النافع والمفيد من خلال مجموعة من الألعاب الجسدية والعقلية كتنس الطاولة والكيرم، والمسابقة الثقافية (حروف) والألعاب الإلكترونية والألعاب الشعبية، كما تهدف إلى التعريف بالمنجزين المجيدين من خلال الجلسات الحوارية لشخصيات لها بصمتها وإنجازاتها على الصعيد المحلي والدولي، بالإضافة إلى استضافة عدد من الضيوف من البريمي وخارجها، في مجالات متعددة كالتنمية الذاتية والشعر والإنشاد، كما تمت إقامة سحب على مجموعة من الجوائز المقدمة من الرعاة المشاركين، كما هدفت فعاليات الخيمة الرمضانية إلى غرس قيمة التنافس الشريف من خلال البطولات التي أقيمت في تنس الطاولة والكيرم والمسابقة الثقافية "حروف". وتضمّن الحفل الختامي تقديم عرض مرئي لما تمّ إنجازه في الموسم الثاني لفعاليات خيمة ولفة شباب، ومن ثم عرض مقطع مصور لمقتطفات من فعاليات الخيمة، كما استعرض المنذر العلوي الفرصة التي حصل عليها من خيمة "ولفة شباب" في الموسم الأول وتأسيسه لأكاديمية نادي النهضة للكاراتيه والدفاع عن النفس. وفي الختام تم تكريم الفائزين بالمركزين الأول والثاني في بطولة حروف وتنس الطاولة، وتكريم المشاركين والداعمين وفريق العمل، إلى جانب التقاط صورة تذكارية لفريق العمل مع راعي الحفل.