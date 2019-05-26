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"تطوير" التطوعي يحتفل بتكريم حفظة كتاب الله في العامرات

الأحد 26 مايو 2019 06:00 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

احتفل فريق تطوير التطوعي باختتام فعاليات برنامج تحفيظ القرآن الكريم بجامع البر بولاية العامرات، وذلك تحت رعاية سعادة يحيى بن ناصر الحراصي والي قريات، وبحضور عدد كبير من المدعوين والأهالي.

واشتمل الحفل على العديد من الفقرات، وألقى الدكتور خالد بن حمد الغيلاني رئيس فريق تطوير والمشرف على الفعاليات كلمة أبرز من خلالها الفعاليات التي صاحبت تنفيذ برنامج تحفيظ القرآن الكريم، والذي احتضنه جامع البر، مشيدا باهتمام أولياء الأمور تجاه أبنائهم وبناتهم للاستفادة من البرنامج.

وقام سعادة راعي الحفل بتكريم المشاركين في البرنامج والذي تم تقسيمهم إلى 4 مستويات حسب الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الرابع ومن الخامس إلى السابع ومن الثامن إلى التاسع ومن العاشر إلى الثاني عشر، وحصل الفائزون الثلاثة الأوائل من كل مستوى على جوائز نقدية وشهادات تقدير، إضافة إلى تكريم يقية المشاركين، وصاحب ذلك تكريم الحافظات والمجيدات من الطالبات بمصلى النساء. كما تم تكريم المُحفظين في البرنامج ووكلاء الجامع والمساهمين في إنجاح البرنامج وأئمة التراويح والتهجد وأعضاء فريق تطوير التطوعي على جهدهم المبذول، فيما قدم رئيس البرنامج ووكيل الجامع هدية تذكارية لسعادة راعي الحفل.

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