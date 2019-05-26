"بيت الغشام" تثري المكتبة العمانية بثلاثة إصدارات متنوعة

مسقط- الرؤية

صدر حديثا عن مؤسسة بيت الغشام للصحافة والنشر والإعلان ثلاثة إصدارات متنوعة تتمثل في كتاب "أغاني طفولتي" للدكتور عامر بن محمد العيسري، وكتاب "العلم العسكري.. الأصل والفروع" للعميد المتقاعد سعود الحبسي، وكتاب "زنجبار.. أرخبيل القرنفل المنسي" للرحالة خالد بن سعيد العنقودي.

وتواصل مؤسسة بيت الغشام جهودها في نشر الكتاب العماني ورفد المكتبة بجديدها في مختلف فروع العلم والمعرفة، على نحو مستمر.

ويعد كتاب "أغاني طفولتي" للدكتور عامر بن محمد العيسري من الإصدارات الحديثة لمؤسسة بيت الغشام، الموجهة للأطفال؛ حيث يحتوي على مجموعة من الأناشيد والقصائد الشعرية ذات الطابع التربوي والتوجيهي الذي يهدف إلى غرس القيم وبناء الفضائل لدى الطفل من خلال القصيدة البسيطة، التي تخاطب وعي الإنسان في مرحل الطفولة.

ويقول الدكتور عامر العيسري في مقدمته للديوان: "القلب دائما يبوح ويترنم بما بما يكنه للطفولة من محبه فيسجع بغنائه البديع للطفل الوليد القادم لهذا العالم، ويبث حماس الوطنية في قلوب الأطفال الصغار، ويقدم معاني الخلق والقيم الجميلة بألحان راقصة، ويسطر تأملاته في الحياة لهم، ولا ينسى أن ينقش أغاني الطفولة حروفا تضفي على البوح لحنا بهيا من إشراقات الطفولة". ويضيف العيسري: "إنها انتشاءات وزغاريد، وصيحات خرجت من أعماق القلب لتدخل مباشرة إلى قلب الطفل بما يملكه من حس رهيف وذوق رفيع لنتقاسم سويا تفاصيل تلك اللحظات أملا في أن نقدم لعالم الطفولة الرحيب قبسا من الجمال البديع، ليشع الكون بأنوار كل ما هو جميل، ويمتزج البوح الحديث بكل تعبير أصيل".

أما الكتاب الثاني المعنون "العلم العسكري.. الأصل والفروع"، فيرى العميد المتقاعد سعود الحبسي أن العِلم العسكري معقد ومتشعب نتيجة التطور الذي حدث في مجالات الحرب بشكل عام، وتوسع هذه المجالات وتعدد اختصاصاتها من جهة، وارتباطها بالعلوم الإنسانية الأخرى والعلوم السياسية والاقتصادية وغيرها من العلوم من جهة أخرى. والعلم العسكري أصبح علما مستقلا بذاته يبحث في شؤون الدفاع عن الدولة والمحافظة على كيانها، ويضم مجموعة كبيرة من النظريات والمفاهيم الفلسفية والأساليب والوسائل التطبيقية لتلك النظريات والمفاهيم.

وبعد أن يستعرض المؤلف العديد من النظريات والتعريفات في مجال العلمي والمفاهيم العسكرية يوضح أنه تولدت لديه قناعة بأهمية الكتابة في مجال العلم العسكري، وذلك من خلال جمع فروع العلم العسكري المتمثلة في النظريات الفلسفية والتطبيقات الميدانية العامة والخاصة في كتاب واحد دون الدخول في بحر فروع العلم العسكري التقنية تسهيلا للقارئ والباحث.

وفي كتابه "زنجبار.. أرخبيل القرنفل المنسي" يسلط الرحالة خالد بن سعيد العنقودي الضوء على جوانب مختلفة من زنجبار، نقلها بروح العاشق للترحال والسفر، الباحث عن الجمال والدهشة في المكان، خلافا لأغلب الكتبات التي تركز على الجوانب التاريخية والسياسية. ويقول خالد العنقودي في مقدمة الكتاب: "لقد تشبعت من كتب التاريخ بعدما قرأت عشرات أمهات الكتب عن تاريخ عمان في زنجبار بما يؤهلني أن أكون باحثًا في ذلك، لكن ما كان يراودني منذ أعوام مضت هو تدوين إصدار يروي حكاياتي حول رحلاتي إلى أرخبيل القرنفل المنسي، من أجل إيصالها إلى أبنائي وقرائي ممن لم تسمح ظروفهم بالسفر إليها بعدما عاش آبائي وأجدادي في مكان ما يدعى جزيرة "زنجبار".