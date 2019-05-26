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قنوات متعددة في بنك نزوى لجمع أموال الزكاة والصدقة

الأحد 26 مايو 2019 05:56 م بتوقيت مسقط

قنوات متعددة في بنك نزوى لجمع أموال الزكاة والصدقة

 

مسقط – الرؤية

يُوفر بنك نزوى حسابات مُخصصة للراغبين في أداء فريضة الزكاة أو دفع الصدقات بالتعاون مع مجموعة من الجهات الموثوقة، ولا تقتصر هذه الخدمة على عملاء البنك فقط، فهي متاحة لجميع أفراد المجتمع المحلي لإيداع وتحويل تلك الأموال بكل سهولة وحساب مبالغ الزكاة، سواء عبر القنوات الإلكترونية أو من خلال جميع فروعه الـ13 المتوزعة في أرجاء السلطنة، في إطار التزام البنك بتقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتناسب مع جميع فئات المجتمع.

وقال عارف الزعابي، مساعد مدير عام قسم المعاملات المصرفية للأفراد، لدى بنك نزوى: نعمل على إتاحة الفرصة لزبائننا وأفراد المجتمع للمساهمة بكل أريحية وكفاءة وموثوقية في مد يد العون لكل من يحتاجه خلال الشهر الفضيل. ونفتخر في بنك نزوى بتوفيرنا نموذجا فريدا لنشر قيم البذل والعطاء من خلال الجمع بين قيمنا الراسخة والابتكار لتسهيل وتبسيط إجراءات تأدية الزكاة والصدقات لمستحقيها.

ويمكن للأفراد دفع أموال الزكاة على أرقام الحسابات في البنك لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر الحساب 001-22211222-001، أو حساب الهيئة العمانية للأعمال الخيرية 001-22200222-001، أو حساب جمعية دار العطاء 001-22233222-001 على التوالي عن طريق إصدار أمر دفع دائم أوالإيداع المباشر عن طريق أجهزة بنك نزوى للصراف الآلي، أواستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعبر تطبيق الهاتف الذكيّ للبنك.

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