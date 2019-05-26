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فرق الطوارئ في "ديم" تعيد إمدادات المياه إلى شمال وجنوب الشرقية

الأحد 26 مايو 2019 05:56 م بتوقيت مسقط

فرق الطوارئ في "ديم" تعيد إمدادات المياه إلى شمال وجنوب الشرقية

 

 

مسقط – الرؤية

أنهت فرق الطوارئ في "ديم" تنفيذ الأنبوب البديل الناقل للمياه الرئيسِ بطول ٢٢٥ مترا المغذي لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية، والذي تعرض للضرر نتيجة جريان الأودية وانجرافه ما أدى إلى توقف ضخ المياه عبره. واستغرق العمل في الأنبوب الجديد أكثر من ٦ أيام؛ عمل خلالها أكثر من ٣٠٠ عامل من ٧ شركات و ٥٠ معدة بمختلف أنواعها ثقيلة وخفيفة ورافعة وتعاملت فرق اللجان الفرعية مع نقص المياه باتباع إجراءات دليل التعامل مع الحالات الطارئة المعتمد لدى الهيئة.

 

وتكللت الجهود المتضافرة بين كافة المؤسسات الحكومية والعسكرية والخاصة والأفراد لتوفير شريان الحياة عبر تشغيل حقول الآبار في الكامل وحقل آبار رمال الشرقية وتشغيل كافة آبار شمال الشرقية، كما تم فتح عدد من محطات تعبئة الناقلات المرتبطة بالآبار ونقل المياه بواسطة ٤٥ صهريجا من مصادرها إلى المستفيدين منها في نقاط محددة أو التفريغ في الخزانات التجميعية.

وتقدمت الهيئة العامة للمياه بالشكر إلى أصحاب السعادة محافظي محافظتي جنوب وشمال الشرقية وأعضاء مجلس الشورى ممثلي الولايات وولاة الولايات ونواب الولاة وأعضاء المجلس البلدي والشيوخ والأعيان وأهالي ولايات المحافظتين وكافة الجهات الحكومية والعسكرية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات الإعلامية الذين ساهموا بدعمهم في جهود إعادة إصلاح الضرر الذي تعرض له الأنبوب الناقل الرئيسِ للمياه، حيث كان لهذا الدعم الأثر الكبير في إنجاز العمل رغم التحديات في فترة زمنية معقولة وإعادة ضخ إمدادات المياه عبر أنبوب النقل الجديد، كما كان لدورهم الأثر البالغ في المساهمة بتزويد المواطنين والمقيمين بالمياه خلال فترة توقف ضخ المياه عبر الأنبوب الناقل الرئيسِ للمياه.

كما تقدمت "ديم" بالاعتذار لمشتركيها في محافظتي جنوب وشمال الشرقية بسبب توقف إمدادات المياه عبر أنبوب ناقل المياه بسبب الضرر الذي لحق به، وتؤكد التزامها بكافة الملاحظات والتغريدات الواردة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل المُتداولة عبر واتساب، وتثمن تلك الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تطوير العمل والإجراءات المتبعة.

 

 

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