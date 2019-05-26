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"سوق المال" تعتمد نسبة تخصيص الإصدار الثاني من "صكوك"

الأحد 26 مايو 2019 05:54 م بتوقيت مسقط

"سوق المال" تعتمد نسبة تخصيص الإصدار الثاني من "صكوك"

 

 

مسقط – العمانية

 

اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال نسبة تخصيص الإصدار الثاني من برنامج صكوك المشاركة لشركة ميثاق للصكوك بنسبة 100 بالمائة لكل مكتتب من حجم الإصدار نتيجة لزيادة حجم الطلب ليبلغ قيمته 6ر45  مليون ريال عماني إذ كان الحجم المطروح للاكتتاب العام 25 مليون ريال عماني مع وجود خيار الزيادة كحد أقصى 55 مليون ريال عماني، كما تم اعتماد تواريخ التوزيع الدورية للصكوك في 22 مايو و22 نوفمبر من كل عام لمدة خمس سنوات تنتهي في 22 مايو 2024.

وتوضح نتائج الاكتتاب لصكوك ميثاق أن حجم الإقبال على أدوات الدين طويلة الأجل كبير ويحمل مؤشرات إيجابية عن حجم الثقة والرغبة التي يبديها المستثمرون للاستفادة من خصائص الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وهناك سيولة نقدية يجب الاستفادة منها في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني واستثمارها في مشاريع إنتاجية كبيرة يمكن من خلالها توفير فرص العمل لشريحة كبيرة من الشباب إلى جانب الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

 

وكانت الهيئة قد اعتمدت نشرة إصدار برنامج صكوك ميثاق الإصدار الثاني بقيمة 25 مليون ريال عماني للاكتتاب العام وبمعدل ربح 5ر5 سنويًا لمدة 5 أعوام على أن يكون تاريخ الاستحقاق في عام 2024. وكانت الهيئة قد اعتمدت برنامج صكوك بمبلغ 100 مليون ريال عُماني، تم البرنامج الأول في مايو 2017 بقيمة 6ر44 مليون ريال عماني لمدة خمس سنوات بمعدل ربح وقدره 5 بالمائة ويكون عام 2022 تاريخ الاستحقاق.

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