إزاحة الستار عن مشاريع تخرج طلاب التصميم في "تطبيقية نزوى"

نزوى - الرؤية

أزاح قسم التصميم الستار عن معرض مشاريع التخرج لطلبة التصميم بكلية العلوم التطبيقية بنزوى في نسخته الأولى، والذي من المقرر إقامته بشكل سنوي نهاية كل عام أكاديمي، لإبراز مشاريع الطلبة الخريجين.

ويهدف المعرض إلى عرض أعمال ومنجزات طلبة التصميم في مادة مشروع التخرج التي تمت إضافتها إلى برنامج التصميم مؤخرًا والتي تعد إحدى المتطلبات التي يجب على الطالب إنهاؤها حتى يتمكن من التخرج وذلك في تخصصات برنامج التصميم بالكلية. ويسعى المعرض إلى إكساب طلبة التصميم الخبرة الكافية في إدارة وتنظيم المعارض التخصصية بأنفسهم وعرض أعمالهم بطرق ابتكارية مختلفة كل حسب تخصصه.

وشمل المعرض 3 أقسام حسب التخصصات؛ ففي القاعة الأولى تضمنت أعمال تخصص التصميم الجرافيكي والذي عرض به اثنتان وعشرون طالبة، وتخصص تصميم الوسائط المتعددة وقد عرض به سبع طالبات، أما القاعتان الأخريان فقد عرضت بها أعمال تخصص التصميم الداخلي المكون من خمس عشرة طالبة.

رعى الافتتاح الدكتور أحمد بن حمد الشعيلي مساعد العميد للشؤون الأكاديمية المساندة وبحضور الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، كما حضر أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية بالكلية وعدد من أولياء الأمور وطلبة الكلية.

وقال الدكتور ممدوح سلمان مدير برنامج التصميم إنّ هذا المعرض جزء مهم لطلبة قسم التصميم والذي يحتوي على أعمالهم التي تهيئهم للدخول إلى سوق العمل ويتيح لهم فرصة عرضها بالطرق المثلى وإبراز أفكارهم الإبداعية للشركات والمؤسسات، بما يساعد على التسويق لإمكانياتهم وقدراتهم في تطوير وإخراج أعمال جديدة من خلال استخدام نماذج موجودة على أرض الواقع والعمل على إعادة تكوينها.

وقالت الطالبة زهرة السعدية من تخصص التصميم الجرافيكي: "مشاركتي في معرض مشاريع التخرج فرصة رائعة للانتقال بها إلى سوق العمل، بعد جهد واطلاع مستمر للوصول بها لهذا المستوى، ومشروعي كان يحمل عنوان "فندق المها الدولي"، حيث قمت بداية بتنفيذ عدة تصاميم ونماذج متنوعة لتطوير الشعار الأصلي للفندق وإضافة اللمسات ذات الطابع الحديث عليه لإخراجه بالصورة المطلوبة". وحول مادة مشروع التخرج، قالت السعدية إنّها واجهت العديد من التحديات، أولها إنجاز العمل في الوقت المحدد لإنهاء المشروع والتعامل مع الضغوط الدراسية في المواد الأخرى.

وقالت الطالبة يسرا الجوهرية: "أعتبر مشاركتي في معرض أعمال تخرج طلبة التصميم إضافة ثرية لي تلقيت من خلالها الإرشادات المناسبة للعمل على إخراج وعرض المشروع بشكل مبتكر لما له من أهمية في تكوين هوية العمل الجديد الذي قمت بتصميمه للحصول على فرصة الالتحاق بسوق العمل، كما أسعدتني أيضا الإشادة والإعجاب الذي ناله عملي من قبل الزائرين للمعرض".

أمّا الطالبة جهينة الجامودية من تخصص التصميم الجرافيكي فقالت: "من خلال زيارتي لمعرض مشاريع تخرج طلبة التصميم لاحظت مدى كمية الجهد الكبير الذي تم بذله في المشاريع المعروضة، وخصوصا مشاريع تخصص تصميم الوسائط المتعددة لما يحتويه هذا التخصص من تعامل مع التقنيات والبرامج الحديثة لإخراج محتوى تقني مرئي رائع ذا جودة، وفي النهاية من المؤكد بأنّ كل طالب بذل جهده في مشروعه لعرضه بالشكل اللائق بما يتناسب مع مستوى مخرجات الكلية الجديرة بالإشادة".