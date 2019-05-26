125 متنافسا في مسابقة "بالقران نرتقي" بعبري

عبري - ناصر العبري

رعى سعادة الشيخ حمد بن سيف بن حمد الجساسي والي العوابي حفل تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي أقيمت تحت شعار "بالقران نرتقي" وذلك في قاعة الظاهرة ببلدة العينين بعبري، والتي نظمها فريق عبري التطوعي للتصوير في نسختها الثالثة على التوالي، بحضور سعادة شهم بن راشد الشهومي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري.

وبلغ عدد المتنافسين 125 مشاركًا ومشاركة من مختلف الأعمار، وألقى خالد بن عبدالله بن سيف الغريبي رئيس الفريق كلمة، شكر من خلالها أولياء أمور المشاركين والمشاركات وللجنة التحكيم والمساهمين في إنجاح نسخة العام الجاري.

من جهته، أثنى سعادة الشيخ والي العوابي على جهود الفريق القائم على هذه المسابقة التي تعكس التزام المجتمع وحرصه على حفظ القران الكريم، موجها التهنئة لجميع من تشرفوا بالفوز وحفظ كتاب الله العزيز.

وقال سلطان بن سيف الصارخي رئيس لجنة التقييم والمتابعة بالمسابقة إنّه تمّ اختيار لجنة من المختصين وحفظة القرآن الكريم وعلومه، لتقييم المتسابقين، حيث استمعوا واستمتعوا مع المتسابقين بالأصوات الندية التي برعت في الحفظ والتجويد.