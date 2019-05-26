نضيرة الحارثية تحقق حلم الفوز كأول عمانية تصل إلى قمة إيفرست

مسقط – الرؤية

نجحت المتسلقة العمانية نضيرة الحارثية في تحقيق حلم الفوز بدعم من صحار الدولي كراعٍ رسمي، حيث وصلت إلى قمة جبل إيفرست التي تعد أعلى قمة جبلية في العالم على ارتفاع 8848 مترا فوق مستوى سطح البحر، وبذلك تكون نضيرة الحارثية أول امرأة عمانية تصل إلى هذه القمة. وتأتي رعاية صحار الدولي لنضيرة الحارثية انطلاقا من هدفه لمساعدة الزبائن والمجتمع وأفراده على تحقيق أهدافهم والفوز، ومواصلة لدوره الفاعل في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة من خلال تشجيع الشباب الطامحين في تحقيق أحلامهم.

وقال أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "نفخر بنضيرة الحارثية لتحقيقها هذا الإنجاز الكبير لتكون أول امرأة عمانية تصل إلى قمة إيفرست، وترفع اسم السلطنة من خلال مغامرتها في تخطي التحديات لتثبت أنّ المرأة العُمانية قادرة على الفوز والمنافسة بشغف في كافة الميادين. كما نفخر برعايتنا لرحلتها وإيمانا منّا بأهمية تمكين المرأة لتحقيق طموحاتها والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية، وترجمة لهدفنا كمؤسسة تسعى لمساعدة الآخرين على الفوز وتحقيق أهدافهم، وانعكاساً لشخصية هويتنا التجارية المتمثلة في الوضوح والإنسانية والاستمرارية. ونبارك لنضيرة ولعمان هذا الفوز الكبير، ونتمى لها ولكل شباب عمان كل التوفيق.

وقد بدأت نضيرة رحلتها الفعلية خلال شهر أبريل من العام الحالي، ولكن التحضيرات بدأت قبل وقت طويل من خلال الدراسة والتواصل مع الجهات المختصة وغيرها من التحضيرات الضرورية لضمان أقصى معايير السلامة. وبهذا الإنجاز تضيف نضيرة فوزاً آخر إلى سجلها القوي في تجاوز التحديات، حيث تسلقت سابقاً العديد من القمم الجبلية منها قمة جبل كلمنجارو، وقمة آما دابلان في جبال الهيمالايا. كما شاركت نضيرة في العديد من الفعاليات الرياضية المرموقة مثل الماراثونات وسباقات التحدي وغيرها، حيث تؤمن نضيرة بإمكانات الإنسان في تحقيق المستحيل والوصول إلى أبعد من التوقعات.

وعبرت نضيرة الحارثية عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز وقالت: سعيدة بوصولي إلى القمة بعد تجاوز العديد من التحديات التي واجهتنا في الطريق وغيرها من التحديات التي واجهتها قبل ذلك في التحضيرات، لا سيما في العثور على داعم يؤمن في قدراتي ويشاركني الطموح في الإنجاز والفوز. وأشيد بموقف صحار الدولي الذي كان من أوائل الداعمين لحلمي، وليس ذلك بغريب عليهم فهدفهم يتمثل في مساعدة الآخرين على الفوز وتحقيق أهدافهم. كما أن وصولي إلى القمة تتطلب مني وضوحا في الهدف والرؤية لأثبت أن المرأة العمانية قادرة على الإنجاز في المجال الرياضي وفي كافة المجالات، وتحليا بالقيم الإنسانية للعمل ضمن الفريق، وأخيراً تطلب عزيمة قوية واستمرارية في العمل نحو تحقيق الهدف. وأقف اليوم في القمة وكلي فخر بهذا الفوز وبتحقيق حلمي أكرر شكري لصحار الدولي وكل الذين وقفوا إلى جانبي في هذه المغامرة.