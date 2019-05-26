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إفطار جماعي واحتفال بالقرنشقوه في "عمان للسياحة"

الأحد 26 مايو 2019 05:38 م بتوقيت مسقط

إفطار جماعي واحتفال بالقرنشقوه في "عمان للسياحة"

مسقط - الرؤية

 

استضافت كليّة عمان للسياحة حفل إفطار عائلي في حرم الكليّة؛ إلى جانب احتفالات القرنقشوه، ونظم الاحتفاليات الرمضانية العائلية طلاب قسم إدارة الفعاليات في الكلية، حيث يضاف الحفل إلى المبادرات العديدة التي قام بها الطلاب لتعزيز مهاراتهم في إدارة الفعاليات، وتمكينهم من الاحتفال بروح رمضان مع زملاء الدراسة والأهل والاستمتاع بمائدة إفطار شهية حضرها فريق خدمات المطاعم والولائم في الكلية. وضمن برنامجها للمسؤولية الإجتماعية، دعت كلية عمان للسياحة مشاركين من دور الأيتام ومراكز الأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة في الاحتفالات الخاصة بليلة القرنقشوه التقليدية.

وتضمنت الاحتفالية فعاليات عديدة للأطفال تخللتها عروض للفنون الشعبية العمانية وعروض مسرحية ومسابقات بهدف الترفيه عن الصغار، إضافة إلى توزيع حلويات وهدايا قرنقشوه التقليدية والتفاعل مع شخصيات كرتونية لإضفاء مزيد من المتعة لليلة القرنقشوه التراثية المتميزة.

وقال شاكر البلوشي، محاضر مادة إدارة الفعاليات إن شهر رمضان هو فترة تلاقي حاضرنا مع الماضي بكل تقاليده الثابتة وغناه الثقافي وقيمه الاجتماعية، لذلك، نحرص في كلية عمان للسياحة على الاحتفال بهذا الشهر الفضيل من خلال لم شمل عائلتنا الكبيرة للمشاركة في هذه المناسبة والتمتع ببرامج ترفيهية متنوعة. وهدف الحفل إلى تزويد طلاب إدارة الفعاليات بفرصة تطوير مهاراتهم من خلال تنفيذ مختلف المهام الأساسية لإنجاح الفعالية، وتعليم الأطفال والشباب قيمة العطاء ومساعدة الآخرين كهدية ثمينة نتناقلها عبر الأجيال.

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