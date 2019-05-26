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فرصة لامتلاك "نيسان التيما" بمزايا خاصة حتى 21 يونيو

الأحد 26 مايو 2019 05:37 م بتوقيت مسقط

فرصة لامتلاك "نيسان التيما" بمزايا خاصة حتى 21 يونيو

مسقط – الرؤية

تطرح شركة نيسان عمان من سهيل بهوان للسيارات عرضا خاصا على سيارة نيسان التيما الجديدة كليا 2019 ضمن العرض الترويجي الخاص بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان الفضيل.

وكشفت نيسان عمان النقاب عن سيارة نيسان التيما الجديدة كليا التي تأتي بتصميم جديد ومتعة قيادة وتقنية متطورة جدا في فئة السيارات المتوسطة الحجم. وتتميز السيارة بشكلها العصري الجذاب ومقدمتها المرتفعة ومحركها القوي وتقنياتها الذكية المتطورة. وتتوفر نيسان التيما 2019 سعة 2.5 لتر في كافة معارض نيسان في السلطنة.

ويقدم عرض رمضان من نيسان العديد من المزايا الجذابة للعملاء الذين يشترون نيسان التيما الجديدة كلياً خلال فترة العرض من بينهما تمويل للشراء بفائدة صفر% حتى 3 سنوات أو 1.99% حتى ستة سنوات واقساط شهرية في المتناول وهدايا نقدية مضمونة وباقة خدمة مجانية 4 سنوات/ 60,000 كلم وتأمين مجاني وتسجيل مجاني على طرازات مختارة. كما يشمل العرض الحصول على بطاقات امسح واربح للتزود بالوقود التي تصل قيمتها حتى 1000 ريال عماني (كحد أدنى مضمون 50 ريالا عمانيا) ويسري عرض رمضان على كافة المشتريات حتى 21 يونيو.

وقال متحدث باسم نيسان عمان من شركة سهيل بهوان للسيارات: يسعدنا أن نقدم عرض رمضان الحصري بسيارة نيسان التيما الجديدة كليا. ويضع الجيل السادس من نيسان التيما المعايير الجديدة لتصميم نيسان سيدان ويأتي كاملا مع تقنيات الحركة الذكية والمحركات الجديدة. وعلاوة على ذلك فإن التصميم العصري والتقنيات الرقمية المتطورة تجعل شكل نيسان ألتيما الجديدة كليا يبقى عالقا في الذاكرة ويميزها عن غيرها.

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