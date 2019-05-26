24 مستفيدا من برنامج "الشراكة من أجل التنمية" للتدريب

مسقط - الرؤية

أطلقتْ الهيئة العُمانية للشراكة من أجل التنمية النسخة الثالثة من "برنامج التدريب العالمي"؛ بهدف تقديم التدريب التخصصي لـ24 مُشاركا من الخريجين وطلاب المرحلة الجامعية في كبرى الشركات العالمية الملتزمة لدى الهيئة، وإتاحة الفرصة للعمل معهم بهدف تنمية مهاراتهم التخصصية، وإكسابهم الخبرة العملية التي تُؤهلهم لسوق العمل، وتعزيز الثقة بالنفس والتواصل الثقافي.

وتستهدفُ النسخة الثالثة من البرنامج دعم برنامج تدريبي لمدة تصل إلى شهرين لـ16 طالبا وطالبة من كليتي الهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، والكلية التقنية العليا، ومبتعثي مشروع جامعة عمان، والمشاركين ببرنامج التدريب المقرون بالتوظيف ضمن برنامج الأهداف الوطنية بشركة تنمية نفط عمان.

ويشملُ البرنامج في نسخته الثالثة التدريب في كلٍّ من شركة: إف.إن.إس.إس (FNSS) التركية، وفي شركة دينيل (DENEL) الجنوب إفريقية، وشركة رودمان (Rodman) الإسبانية، وشركة لينكو (LENCO) الأمريكية. ويختتم البرنامج التدريبي للطلبة بتقديم تقرير بهدف تقييم فاعلية البرنامج وقياس مستوى الاستفادة لدى الطلاب.

ويستهدفُ البرنامج في نسخته الثالثة دعم 8 من خريجي الكليات والجامعات للالتحاق ببرنامج تدريبي مكثف تتراوح مدته من شهرين إلى عشرة أشهر في شركتي سي.إن.أو (CNO) الجنوب كورية، وشركة ريثيون (Raytheon) الأمريكية.

وقال سالم الخالدي رئيس قسم المشاريع المدنية ومدير برنامج تطوير مهارات الشباب بالهيئة: بعد نجاح التجربتين الأولى والثانية من البرنامج والأثر الإيجابي الذي لمسناه في استفادة المشاركين، عملنا على إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج ليشمل عددا أكبر من المشاركين ومجالات تخصصية أكثر؛ حيث تشمل هذه النسخة تدريب عدد من الخريجين لفترة تدريبية أطول لعشرة أشهر، وخلال هذه المرحلة نعمل على تقييم مستوى التدريب في المؤسسات المستهدفة ومستوى الاستفادة لدراسة استدامة البرنامج للسنوات المقبلة والتوسع في أعداد المؤسسات المشاركة والمشاركين المستفيدين، فضلاً عن التوسع في المجالات التخصصية التي يحتاجها سوق العمل في السلطنة.

وعلى هامش الحفل، أقامتْ الهيئة العُمانية للشراكة من أجل التنمية لقاءً تعريفيًّا للطلاب المشاركين في البعثات التدريبية؛ بهدف تقديم التوجيه والإرشاد للمشاركين لاستثمار الفرصة التدريبية في تعزيز المهارات التخصصية والحياتية وتعزيز الثقة بالنفس ومواجهة التحديات.