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حملة لاستدعاء شاحنات "فوسو"

الأحد 26 مايو 2019 05:33 م بتوقيت مسقط

حملة لاستدعاء شاحنات "فوسو"

مسقط - الرؤية

أطلقتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع الشركة العامة للسيارات- حملة لاستدعاء 61 شاحنة فوسو (FA/F1) طراز 2015 إلى 2017م؛ اعتمادًا على أرقام الشاصي من(MEC0443P3GP008804) إلى (MEC0624P0HP020570).

ويأتي الاستدعاء نظرًا لاختلاف في حركة صِمامين من صِمامات السحب بسبب عدم مركزية الحركة على مستوى جسر الصمام، وعليه تستبدل الشركة جسر صمام الحركة والذراع الهزاز ورأس الأسطوانات على حسب الحالة لجميع الشاحنات المتأثرة.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهودَ التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية، بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة؛ بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

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