الأمسية الرمضانية الثالثة لـ"الغرفة".. اليوم

مسقط - الرؤية

تنطلقُ، اليوم الإثنين، الأمسية الرمضانية الثالثة لغرفة تجارة وصناعة بعنوان "منظمة التجارة العالمية"، تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، في تمام التاسعة والنصف، بالمقر الرئيسي للغرفة في مسقط.

وتناقشُ الأمسية أهمية مشاركة القطاع الخاص في اجتماعات وفعاليات منظمة التجارة العالمية، ودور مكتب السلطنة وأهمية إفادته برأي القطاع الخاص في الأمور المتعلقة بالمنظمة، ودور الغرفة في تعزيز وعي القطاع الخاص ورجال الأعمال بأهمية المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها منظمة التجارة العالمية، والحالات التي تُواجه فيها الشركات العمانية صعوبة في الأسواق التصديرية في مجال السلع والخدمات، ونبذة عن آخر تطورات أعمال منظمة التجارة العالمية.

وتُشارك في الأمسية هيلدا بنت علي الهنائي مديرة مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية كمتحدث رئيسي، ومشاركة راشد كوكب المدير التنفيذي لمؤسسة CUTS الدولية بجنيف، إلى جانب مشاركة الدكتور أشرف مشرف أستاذ كرسي غرفة تجارة وصناعة عُمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس في إدارة الأمسية، بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.