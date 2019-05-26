مليون دولار استثمار نمو تكميلي لـ"المشرف الإلكتروني" بالتعاون مع "مسرعة الوادي"

مسقط – الرؤية

أكملت شركة المشرف الإلكتروني بنجاح جولة استثمارية جديدة بقيمة مليون دولار أمريكي كاستثمار نمو تكميلي على الاستثمار الأولي من الصندوق العماني للتكنولوجيا – ممثلا في البرنامج الاستثماري (مسرعة الوادي)، وقد تشارك الصندوق العماني للتكنولوجيا في هذه الجولة الاستثمارية مع صناديق أخرى مثل: Phazeventures و SparklabsEnergy و Myrad holding و Dividend Gate Capital إلى جانب مستثمرين أفراد.

وتقوم شركة المشرف الإلكتروني بتحويل الحافلات المدرسية العادية إلى حافلات ذات تقنيات ذكية للتأكد من سلامة طلاب المدارس فهي بذلك تقود الشركات الناشئة الإقليمية في تقنيات عمليات النقل والخدمات اللوجستية لإنشاء الجيل القادم من حلول النقل الآمن والذكية.

وقال المهندس عدنان الشعيلي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي إن الاستثمار سيركز على نمو عمليات المشرف الإلكتروني عبر إنتاج مزيد من الآجهزه والتوسع إلى السوق الإقليمي والبحث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة المتطورة، المتعلقة بالسلامة في النقل وانترنت الأشياء، كما يركز الاستثمار على المبيعات والتسويق والدخول في الأسواق الإقليمية بعد النجاح الذي حققتة الشركة على المستوى المحلي، وتعزيز جودة المنتجات لتضم أحدث التقنيات والخدمات.

وأضاف الشعيلي أن دور شركة المشرف الإلكتروني مهم، حيث تساعد في سلامة الأطفال في الحافلات المدرسية وإعادة ثقة الآباء في النقل المدرسي، فقد أصبح إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي جزءًا مهمًا من الخدمات اللوجستية ونحن في شركة المشرف الإلكتروني نوجد حلولا علمية لمشاكل الحياة الواقعية باستخدام هذه التقنيات الكترونية. ويتكون نظامنا من أجهزة متطورة وتطبيقات برامج ذكية تساعد المدارس وأولياء الأمور على تتبع مسار الحافلات والطلاب بأربعة مستويات من اختبارات السلامة داخل الحافلة لتوفير مستوى عالٍ من الأمان والكفاءة. وتسعى شركة المشرف الإلكتروني إلى أحداث نقلة نوعية في خدمات النقل في قطاعات أخرى مثل النفط والغاز من خلال توفير نظام ذكي لإدارة التنقل.

وأكد الشعيلي أنّه خلال العامين الماضيين استطاعت الشركة تقديم هذه الخدمة لعشرات المدارس في السلطنة كما يستخدم الآلاف من الآباء وأولياء الأمور نظامنا كل يوم، حيث يجري تثبيته على الحافلات المدرسية في جميع أنحاء السلطنة، وفي خلال الشهر الماضي أكملنا ولله الحمد مليون رحلة آمنة.

وقد زادت هذه الجولة الاستثمارية من القيمة السوقية لشركة المشرف الكتروني لتتعدى 3 ملايين دولار أمريكي وهو نمو يضاعف الاستثمار الأول إلى ثلاثة أضعاف في فترة وجيزة لا تتعدى 12 شهرا، ويعد هذا النمو دليلا على قدرة الشركات العمانية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا على المنافسة والدخول إلى الأسواق الإقليمية بثبات وجودة عالية.