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سوق الجملة المركزي للأسماك.. 5 سنوات من النجاح في تطوير المنظومة التسويقية

الأحد 26 مايو 2019 05:26 م بتوقيت مسقط

أسماك معروضة في السوق
سيارات نقل الاسماك في موقع الإنزال بالسوق
عملية البيع بطريقة المناداة في السوق
من شاشة عرض الأسعار بسوق الجملة المركزي للأسماك

بركاء – الرؤية

يشهد مايو الجاري مرور 5 أعوام على افتتاح وتشغيل سوق الجملة المركزي للأسماك في الفليج بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة، حيث افتتح السوق في 21 مايو من عام 2014 وهو من المشاريع ذات الأهمية الكبيرة للنهوض بالتسويق السمكي بالسلطنة، وقد أنشئ وفقا لمواصفات فنية واشتراطات صحية عالية، إذ يجري تشغيله طبقا لأحدث الأنظمة المعمول بها لتشغيل أسواق الجملة حاليا وبما يتناسب مع القطاع السمكي في السلطنة.

وتجري التعاملات في السوق بالنظام الإلكتروني، إضافة إلى تنظيم عملية دخول وخروج البائعين والمشترين للسوق والخدمات الأخرى التي يوفرها السوق. أما طريقة البيع في السوق فهي بواسطة طريقة المزايدة التي تعرف محليا باسم (الدلالة).

وحقق السوق على مدى سنواته الخمس عددًا من الأهداف الموضوعة مثل: تجميع العرض والطلب في نفس المكان وتنظيم عملية توزيع المنتجات السمكية في السوق المحلي والأسواق الخارجية واختصار مسالك التسويق والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وإيجاد سعر واحد توازني وفقا للمنافسة والشفافية والحد من التصدير المباشر للأسماك من نقاط الإنزال كمادة خام والمحافظة على جودة المنتجات السمكية والمواصفات المعمول بها وإيجاد نظام يوفر الشفافية في المعاملات الخاصة بالمنتجات السمكية.

ويتكون السوق من منطقة إنزال واستقبال وفرز وتجميع وترتيب الأسماك وصالة مناداة ومنطقة للتحميل والشحن وغرف تبريد وتخزين ووحدات لإنتاج الثلج ومختبر علمي ومكاتب إدارية، إضافة إلى مسجد ومواقف السيارات وغرفة الحراس وغرفة استراحة لناقلي الأسماك والمدخل الرئيسي للسوق المركزي. ويعمل في السوق كادر بشري عماني تم تدريبه للقيام بمهام العمل في السوق وينظم لهم بين فترة وأخرى عدد من الحلقات التدريبية التخصصية في مجالات العمل بالسوق.

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