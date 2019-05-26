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مباحثات تجارية مرتقبة اليوم على هامش قمة ثنائية

ترامب يحث اليابان على ضخ مزيد من الاستثمارات.. وطوكيو تسعى لعدم فرض رسوم على صادراتها لأمريكا

الأحد 26 مايو 2019 05:00 م بتوقيت مسقط

ترامب يحث اليابان على ضخ مزيد من الاستثمارات.. وطوكيو تسعى لعدم فرض رسوم على صادراتها لأمريكا

 

طوكيو- رويترز

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجال الأعمال اليابانيين على زيادة استثمارات شركاتهم في الولايات المتحدة وقال إنَّ اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يُحاول المفاوضون مُعادلته.

ووصل ترامب إلى اليابان في وقت سابق في زيارة دولة تتضمن الكثير من المراسم وتهدف لإبداء مدى متانة العلاقات مع طوكيو على الرغم من توترات تجارية وشيكة. وبحلول المساء أضيء برج طوكيو سكاي تري بألوان علم الولايات المتحدة تكريمًا لترامب. وبعد فترة وجيزة من استقبال رسمي لترامب في المطار حضر الرئيس الأمريكي حفل استقبال في مقر إقامة السفير الأمريكي وليام هاجرتي. وقال البيت الأبيض إن الحفل أقيم بحضور رجال أعمال يابانيين من تويوتا ونيسان وهوندا وسوفت بنك وراكوتن. وقال ترامب لكبار مديري الشركات اليابانية إنه لم يكن هناك قط وقت أنسب للاستثمار في الولايات المتحدة من الوقت الحالي. وكرر الرئيس الأمريكي انتقاده لسياسات البنك المركزي الأمريكي وقال إنها منعت اقتصاد بلاده من الوصول لأقصى حد ممكن من النمو. وقال إنه يأمل في مناقشة الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان لضمان العدالة والمعاملة بالمثل. وأضاف ترامب "كان لدى اليابان أفضلية تجارية ضخمة للعديد والعديد من السنوات.. لا بأس.. ربما لذلك نعجبكم بهذا القدر الكبير".وتابع قائلا "نأمل من خلال إبرام اتفاق أن نتمكن من معالجة عدم التوازن التجاري وإزالة العقبات التي تواجه الصادرات من الولايات المتحدة وضمان العدالة والمعاملة بالمثل في علاقتنا".

والتجارة إحدى القضايا الأساسية التي تهم ترامب، كما أن تشجيع الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة يمثل السمة المميزة لجولاته بالخارج. والتقى ترامب مع رئيس الوزراء شينزو آبي أمس الأحد حيث لعبا مباراة جولف وحضرا مباراة مصارعة يابانية (سومو) ثم تناولا عشاء سويًا. وتربط ترامب وآبي علاقة ودية يسعى رئيس الوزراء الياباني للتأكيد عليها في وقت تدرس واشنطن خلاله فرض رسوم جمركية على واردات السيارات اليابانية التي تعتبرها إدارة ترامب تهديدا محتملا للأمن القومي.

ومن المرجح أن يناقش آبي وترامب التجارة خلال اجتماع رسمي يعقد اليوم الإثنين لكن وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي قال عقب إجرائه محادثات تجارية مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في طوكيو إنه لا يتوقع التوصل لاتفاق شامل ولا حتى جزئي بشأن التجارة خلال القمة.

وقال الوزير الياباني إنه لم تتم مناقشة ما أعلنه ترامب من أن بعض واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومي. وقال موتيجي للصحفيين بعد المحادثات "تفهمنا بعمق أكبر موقف كل منِّا بشأن التجارة. لكننا لسنا على اتفاق تام... هناك بعض الفجوات. علينا العمل لتضييق هوة خلافتنا".

وتخوض الولايات المتحدة حربًا تجارية مكلفة مع الصين احتجاجاً على معاملة بكين للشركات الأمريكية بينما يتصاعد التوتر بينها وبين اليابان والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة.

وسيكون ترامب أول زعيم أجنبي يستقبله إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو منذ توليه العرش في مطلع الشهر الجاري.

وضرب زلزال متوسط القوة شرق اليابان مما أدى لاهتزاز المباني في طوكيو قبل ساعات من وصول ترامب. وكان مركز الزلزال جنوب تشيبا جنوب شرقي العاصمة، وهي المنطقة التي مارس فيها ترامب رياضة الجولف. ولم يصدر أي تحذير من حدوث أمواج مد عاتية ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الزلزال.

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