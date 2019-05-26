سوق مسقط يخسر 5 نقاط.. وقيم التداول ترتفع بنسبة 11%

الرؤية - مريم البادية

انخفضَ المؤشرُ العام لسُوق مسقط للأوراق المالية، في إغلاق أمس، إلى مستوى 3871 نقطة تقريبا؛ حيث فقد 5 نقاط بنسبة تراجع 0.182%، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق.. وانخفض مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى 4113 نقطة.

وشهدتْ جلسة أمس ارتفاعا في قيم التداول؛ وبلغ مستواها 0.829 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 11 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 0.745 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.203 في المئة، وبلغت ما يقارب 18 مليار ريال.

وبلغتْ قيمة شراء غير العمانيين 250 ألف ريال وبنسبة 30 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 38 ألف ريال وبنسبة 5 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 212 ألف ريال عماني وبنسبة 26 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6278 نقطة مرتفعا 5 نقاط وبنسبة 0.07 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4603 نقاط منخفضا 15 نقطة وبنسبة تغير 0.32 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1947 نقطة منخفضا 7 نقاط وبنسبة تغير 0.35 في المئة، وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 530 نقطة مرتفعا 0.15 نقطة وبنسبة 0.03 في المئة.

وجرى التداول، أمس، على أسهم 27 شركة؛ ارتفعت منها شركتان وانخفضت 7 شركات، فيما استقرَّت أسعار 18 شركة، وتم التداول في 828,636 ألف سهم، بعدد صفقات 209 صفقات. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 24 في المئة، وتصدر سهم بنك صحار الدولي قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.110 ريال وبنسبة صعود 0.92 في المئة، فيما حل سهم مسقط للتمويل في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.064 ريال وبنسبة تغير 3 في المئة. واعتلى سهم بنك مسقط صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 492885 ألف ريال وبنسبة 59 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 1211293 سهما وبنسبة 38 في المئة.

وبلغتْ قيمة شراء العمانيين 578912 ألف ريال وبنسبة 70 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 130,633 ألف ريال وبنسبة 16 في المئة. وبلغ شراء العرب 12,600 ريال وبنسبة 2 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 106,491 ريالا وبنسبة 13 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع، فقد بلغ بيع العمانيين 791,118 ريالا وبنسبة 95 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 2,740 ألف ريال وبنسبة 0.33 في المئة، وبلغ بيع العرب 15,503 ألف ريال وبنسبة 2 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 19,275 ألف ريال وبنسبة 2 في المئة.