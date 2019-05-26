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القبض على شخصين أضرما النار في مركبة مواطن

الأحد 26 مايو 2019 12:08 م بتوقيت مسقط

القبض على شخصين أضرما النار في مركبة مواطن

 

شمال الباطنة - الرؤية

قامت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بمحافظة شمال الباطنة بضبط مواطنين إثنين بتهمة إضرام النار في مركبة أحد المواطنين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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