القبض على شخصين أضرما النار في مركبة مواطن

شمال الباطنة - الرؤية
قامت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بمحافظة شمال الباطنة بضبط مواطنين إثنين بتهمة إضرام النار في مركبة أحد المواطنين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الأحد 26 مايو 2019 12:08 م بتوقيت مسقط
شمال الباطنة - الرؤية
قامت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بمحافظة شمال الباطنة بضبط مواطنين إثنين بتهمة إضرام النار في مركبة أحد المواطنين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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