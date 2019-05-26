القبض على شخصين أضرما النار في مركبة مواطن

شمال الباطنة - الرؤية

قامت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بمحافظة شمال الباطنة بضبط مواطنين إثنين بتهمة إضرام النار في مركبة أحد المواطنين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.