نهال محسن | مصر
عاوز اتكلم معاكي في ١٠٠ موضوع
واقولك كيف انا حالي وكيف موجوع
يفوت الليل ونا بحكي قصاد عينك
الي طريقهم توهه مفيهش رجوع
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ونا ليا مين غيرك افضفض ليها
ونا مرتاح ومتطمن ، وسندي عليها
رفيقة الروح معاها بصالح الدنيا
اللي ما تحلا غير بقربها وبيها
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واسهر ليلاتي احكي وهي تسمعني
واشكي قساوة الدنيا وقلبي يوجعني
وبلمسة ايد تمس قلبي من جوا
تشفي جراحي ولروحي ترجعني
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ويشهد علينا البدر ف ليله قمريه
والفجر والضحي صاحيين ، لحد شمس الضهريه
سامعين هوانا ، راصدين لؤانا
عاشقين معانا ،، انا وهي
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ويمر الوقت ، تسؤلني
هتزهق مني وتسيبني ؟؟
رديت وقولت ( ده طوب الأرض
يشهد علي انك مني )
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عهدٍ عليا امسك ايدك
طول سنيني وعمري ماسيبك
دا انتي منية العين والقلب
وجوهرة قلب حبيبك
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