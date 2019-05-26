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100 موضوع

الأحد 26 مايو 2019 09:47 ص بتوقيت مسقط

100 موضوع

 

نهال محسن | مصر

عاوز اتكلم معاكي في ١٠٠ موضوع

واقولك كيف انا حالي وكيف موجوع

يفوت الليل ونا بحكي قصاد عينك

الي طريقهم توهه مفيهش رجوع

.

ونا ليا  مين غيرك افضفض ليها

ونا مرتاح ومتطمن ، وسندي عليها

رفيقة الروح معاها بصالح الدنيا

اللي ما تحلا غير بقربها وبيها

.

واسهر ليلاتي احكي وهي تسمعني

واشكي قساوة الدنيا وقلبي يوجعني

وبلمسة ايد تمس قلبي من جوا

تشفي جراحي ولروحي ترجعني

.

ويشهد علينا البدر ف ليله قمريه

والفجر والضحي صاحيين ، لحد شمس الضهريه

سامعين هوانا ، راصدين لؤانا

عاشقين معانا ،، انا  وهي

.

ويمر الوقت ، تسؤلني

هتزهق مني وتسيبني ؟؟

رديت وقولت ( ده طوب الأرض

يشهد علي انك مني )

.

عهدٍ عليا  امسك ايدك

طول سنيني وعمري ماسيبك

دا انتي منية العين والقلب

وجوهرة قلب حبيبك

........

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