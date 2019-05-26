قلب النبي الأجمل

محمد فتحي السباعي | مصر
دائرة الضوء بنبوءة الشمس مغرمة
تلوح في الأفق خلايا الأقدار ترسل
تلوذ بعيون القمر ظلام نجمة
تتوضأ من دم الحلم الرؤى تنزل
تعرفه شفاه الفجر تنادي بهواه
ترتشف نبيذ الثورة من زنابق الأمل
زهور الربيع في الملتقي تسعفه
ترى به أجنحة الشهداء للحمى مثل
صوته صهيل ملائكة العدل تسمعه
تزرع شجر الحرية بنزف المقل
تباريح الريح تصدح العلم ندى
أوردة الفقراء ناسك للشجن ترتل
تخبىء كادر الحنين أتوجراف آية
تقتل أشباح الفرقة والمناخ مكبل
يكبر كواكبي المهجور يتلألأ منفاي
للطيف الفارغ بقلب النبي الأجمل