الأحد, 26 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

جدال

الأحد 26 مايو 2019 09:45 ص بتوقيت مسقط

جدال

 

فايز صادق | مصر

 

جدالٌ والسؤال هو الجوابُ

وبعد الشك يدميك اغترابُ

أرى عينيكِ نحو الغيب ترنو

بها مما نؤمِّله ارتيابُ

وفيضٌ بارقٌ في الأفق حلوٌ

تبدى زائفا مثل السَّرابُ

ولم تأت الرياح بما تشهَّى

سفين الأهل وافترق الصحابُ

يسائلني المشوق عن ارتواءٍ

ويسفر عن مرارته الجوابُ

وضاق الأفق عن بوْح الأماني

وما نرجوه أقصاه الغياب

وخلف الخطو نحسٌ لا يكلُّ

تأبَّط شره ذاك الغرابُ

تنازل عن نضارته الربيع

وأحجم عن بلاغته الكتابُ

وخارت عن تدفقها المرجَّى

مياه النهر والسحب الرطابُ

ونرجع بعد كل مفارقاتٍ

أصاب الناس منا ما أصابوا

فيحجبنا عن النبض اختناقٌ

وماء النهر يحجبه اضطرابُ

ودرع القوم هوجاءُ المعاني

وخائرةٌ إذا اسْتُلت حرابُ

وندعو دعوة المظلوم لكن

بلا ورعٍ فأنَّى تستجابُ

ولا معنى لما أعني إذا ما

غفونا كي نفيق فلا نعابُ

ولا تنمو الأماني بالتمني

هزيل الضوء يحجبه الضبابُ

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

7% زيادة في إنتاج المصافي والصناعات البترولية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

أبو غزالة: جهاز إلكتروني بمواصفات "أكثر تطورا من آبل" وبنصف السعر في يوليو

قضايا محلية - حوارات

مع اقتراب عيد الفطر.. الولايات تستعد لموسم "الهبطات" لبيع السلع والمنتجات المختلفة

المحليات - أخبار

السلطنة تؤكد مواصلة جهود صون الطبيعة في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الأحيائي واليوم العالمي للسلاحف

المحليات - أخبار

الجيش الأمريكي: هذه الدولة وراء "هجوم الفجيرة"

دولي - أخبار

انخفاض كبير في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة