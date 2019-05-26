فايز صادق | مصر

جدالٌ والسؤال هو الجوابُ

وبعد الشك يدميك اغترابُ

أرى عينيكِ نحو الغيب ترنو

بها مما نؤمِّله ارتيابُ

وفيضٌ بارقٌ في الأفق حلوٌ

تبدى زائفا مثل السَّرابُ

ولم تأت الرياح بما تشهَّى

سفين الأهل وافترق الصحابُ

يسائلني المشوق عن ارتواءٍ

ويسفر عن مرارته الجوابُ

وضاق الأفق عن بوْح الأماني

وما نرجوه أقصاه الغياب

وخلف الخطو نحسٌ لا يكلُّ

تأبَّط شره ذاك الغرابُ

تنازل عن نضارته الربيع

وأحجم عن بلاغته الكتابُ

وخارت عن تدفقها المرجَّى

مياه النهر والسحب الرطابُ

ونرجع بعد كل مفارقاتٍ

أصاب الناس منا ما أصابوا

فيحجبنا عن النبض اختناقٌ

وماء النهر يحجبه اضطرابُ

ودرع القوم هوجاءُ المعاني

وخائرةٌ إذا اسْتُلت حرابُ

وندعو دعوة المظلوم لكن

بلا ورعٍ فأنَّى تستجابُ

ولا معنى لما أعني إذا ما

غفونا كي نفيق فلا نعابُ

ولا تنمو الأماني بالتمني

هزيل الضوء يحجبه الضبابُ