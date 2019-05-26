قابوس نبراس السلام

أبو نبراس البوصافي | مسقط

سرْ في رِكـــابِ العزِّ أنتَ الأرْوعُ

شمـسٌ على كفِّ الأصيلِ تَرَفَّعُ

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نــــــــورٌ على نورٍ كأنَّ ضياءَكُمْ

عـطْرٌ على أرْضِ الخليجِ يُوَزَّعُ

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دُرٌّ و مرجــــــــــانٌ كذاكَ زُمُرُّدٌ

مِنْ بطــْنِ يدِّكَ للأُلى يتضَرَّعُ

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سارتْ على البطْحاءِ دِفْقُ بُحورِكُمْ

ما غادرَتْ في كلِّ يوْمٍ تهْـــرَعُ

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شمْسُ المَعـارفِ في العُلا أرْبابُها

قلَمُ المَدائـــــــِحِ أبْيَضٌ ومُرَصَّعُ

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كمْ نافـــَسَ الياقُوتُ حسْنَكَ سيِّدي

فهُوَالذِّي من حسْـــــنَكَمْ يتَرَضَّعُ

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وتضارَبَتْ أمواجُ خِلْــجانُ النَّدى

شاهتْ كَما شاهَـــــتْ لِعزِّكِ بلْقَعُ

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قابـــوسُ نبْراسُ البلادِ وروحُهَا

وإذا تَبَسَّــــــــــمَ كلُّ غيْمٍ تقْشَــعُ

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قابــــوسُ ترْياقُ النُّفوسِ وطِبُّها

أنَّـــى رأَتْهُ فإنِّــــها تَتَمــــــــــَتَّعُ

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قابــــوسُ أسْتاذٌ على سِلْكِ العُلا

تاجٌ على هـــــامَ الرِّجالِ سُميْدَعُ

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فالجـودُ والموجودُ أصْدَقُ قيمةٍ

سُفُــــنُ الفَضائلِ منْ يديْهِ لَتُشْرَعُ

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بلْـــــجاءُ صحْوَتِنا إليْكَ مراسِمٌ

في فيْئِـــــــها كلُّ الخلائقِ تسْطعُ

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هذا هوَ العيـــدُ الكبيرُ وإنِّــــنا

دوْمًا نُصَــــــــــلي للقديرِ ونرْكَعُ

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منْ مسْـــقطٍ وإلى ظفارٍشَجْوُهُ

وإلى مسنْـــــــــــدمَ نبْضُهُ يتَجمَّعُ

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هَذي عمــــانُ بلادُنا وعمادُنا

وجلادُنا لنْ يحْتويها البُرْقُـــــــــعُ

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نفْدي ثرى الأجْدادِ كلَّ صبيحةٍ

نسْعى لِلَمِّ الشَّـــــملِ لا نتَزَعْزعُ

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يا ربُّ فاحْفظْـــــها فإني جاثمٌ

في ظلِّ بابكَ كلُّ يــــــــــومٍ أقْرَعُ

وكذاكَ قوَّتــــُنا البَواسلُ دائمًا

أعْلَى المراتِبِ رائــــــعاً تَتنَوَّعُ

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وجلالةُ السُّلطانِ أسْعِفْهُ الرِّضَا

فهو الذي في ظلِّكمْ مُــــــتَرِّبِعُ

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ساسَ البـــــلادَ معَ العبادِ تَكَلُّفًا

ومضَى بعزْمِ الوَقتِ لا يتَضَعْضَعُ

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حتَّى عمــانَ كما نراها يومُنا

شمْسٌ على كفَّ الخليـجِ تَشَعْشَعُ