قابوس نبراس السلام

أبو نبراس البوصافي | مسقط
سرْ في رِكـــابِ العزِّ أنتَ الأرْوعُ
شمـسٌ على كفِّ الأصيلِ تَرَفَّعُ
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نــــــــورٌ على نورٍ كأنَّ ضياءَكُمْ
عـطْرٌ على أرْضِ الخليجِ يُوَزَّعُ
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دُرٌّ و مرجــــــــــانٌ كذاكَ زُمُرُّدٌ
مِنْ بطــْنِ يدِّكَ للأُلى يتضَرَّعُ
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سارتْ على البطْحاءِ دِفْقُ بُحورِكُمْ
ما غادرَتْ في كلِّ يوْمٍ تهْـــرَعُ
//
شمْسُ المَعـارفِ في العُلا أرْبابُها
قلَمُ المَدائـــــــِحِ أبْيَضٌ ومُرَصَّعُ
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كمْ نافـــَسَ الياقُوتُ حسْنَكَ سيِّدي
فهُوَالذِّي من حسْـــــنَكَمْ يتَرَضَّعُ
//
وتضارَبَتْ أمواجُ خِلْــجانُ النَّدى
شاهتْ كَما شاهَـــــتْ لِعزِّكِ بلْقَعُ
//
قابـــوسُ نبْراسُ البلادِ وروحُهَا
وإذا تَبَسَّــــــــــمَ كلُّ غيْمٍ تقْشَــعُ
//
قابــــوسُ ترْياقُ النُّفوسِ وطِبُّها
أنَّـــى رأَتْهُ فإنِّــــها تَتَمــــــــــَتَّعُ
//
قابــــوسُ أسْتاذٌ على سِلْكِ العُلا
تاجٌ على هـــــامَ الرِّجالِ سُميْدَعُ
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فالجـودُ والموجودُ أصْدَقُ قيمةٍ
سُفُــــنُ الفَضائلِ منْ يديْهِ لَتُشْرَعُ
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بلْـــــجاءُ صحْوَتِنا إليْكَ مراسِمٌ
في فيْئِـــــــها كلُّ الخلائقِ تسْطعُ
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هذا هوَ العيـــدُ الكبيرُ وإنِّــــنا
دوْمًا نُصَــــــــــلي للقديرِ ونرْكَعُ
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منْ مسْـــقطٍ وإلى ظفارٍشَجْوُهُ
وإلى مسنْـــــــــــدمَ نبْضُهُ يتَجمَّعُ
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هَذي عمــــانُ بلادُنا وعمادُنا
وجلادُنا لنْ يحْتويها البُرْقُـــــــــعُ
//
نفْدي ثرى الأجْدادِ كلَّ صبيحةٍ
نسْعى لِلَمِّ الشَّـــــملِ لا نتَزَعْزعُ
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يا ربُّ فاحْفظْـــــها فإني جاثمٌ
في ظلِّ بابكَ كلُّ يــــــــــومٍ أقْرَعُ
وكذاكَ قوَّتــــُنا البَواسلُ دائمًا
أعْلَى المراتِبِ رائــــــعاً تَتنَوَّعُ
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وجلالةُ السُّلطانِ أسْعِفْهُ الرِّضَا
فهو الذي في ظلِّكمْ مُــــــتَرِّبِعُ
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ساسَ البـــــلادَ معَ العبادِ تَكَلُّفًا
ومضَى بعزْمِ الوَقتِ لا يتَضَعْضَعُ
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حتَّى عمــانَ كما نراها يومُنا
شمْسٌ على كفَّ الخليـجِ تَشَعْشَعُ