الأحد, 26 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

قابوس نبراس السلام

الأحد 26 مايو 2019 09:42 ص بتوقيت مسقط

قابوس نبراس السلام

 

أبو نبراس البوصافي | مسقط

 

سرْ في رِكـــابِ العزِّ أنتَ الأرْوعُ

 شمـسٌ على كفِّ الأصيلِ تَرَفَّعُ

//

نــــــــورٌ على نورٍ كأنَّ ضياءَكُمْ

عـطْرٌ على أرْضِ الخليجِ يُوَزَّعُ

//

دُرٌّ و مرجــــــــــانٌ كذاكَ زُمُرُّدٌ

مِنْ بطــْنِ يدِّكَ للأُلى يتضَرَّعُ

//

سارتْ على البطْحاءِ دِفْقُ بُحورِكُمْ

ما غادرَتْ في كلِّ يوْمٍ تهْـــرَعُ

//

شمْسُ المَعـارفِ في العُلا أرْبابُها

قلَمُ المَدائـــــــِحِ أبْيَضٌ ومُرَصَّعُ

//

كمْ نافـــَسَ الياقُوتُ حسْنَكَ سيِّدي

فهُوَالذِّي من حسْـــــنَكَمْ يتَرَضَّعُ

//

وتضارَبَتْ أمواجُ خِلْــجانُ النَّدى

شاهتْ كَما شاهَـــــتْ لِعزِّكِ بلْقَعُ

//

قابـــوسُ نبْراسُ البلادِ وروحُهَا

وإذا تَبَسَّــــــــــمَ كلُّ غيْمٍ تقْشَــعُ

//

قابــــوسُ ترْياقُ النُّفوسِ وطِبُّها

أنَّـــى رأَتْهُ فإنِّــــها تَتَمــــــــــَتَّعُ

//

قابــــوسُ أسْتاذٌ على سِلْكِ العُلا

تاجٌ على هـــــامَ الرِّجالِ سُميْدَعُ

//

فالجـودُ والموجودُ أصْدَقُ قيمةٍ

سُفُــــنُ الفَضائلِ منْ يديْهِ لَتُشْرَعُ

//

بلْـــــجاءُ صحْوَتِنا إليْكَ مراسِمٌ

في فيْئِـــــــها كلُّ الخلائقِ تسْطعُ

//

هذا هوَ العيـــدُ الكبيرُ وإنِّــــنا

دوْمًا نُصَــــــــــلي للقديرِ ونرْكَعُ

//

منْ مسْـــقطٍ وإلى ظفارٍشَجْوُهُ

وإلى مسنْـــــــــــدمَ نبْضُهُ يتَجمَّعُ

//

هَذي عمــــانُ بلادُنا وعمادُنا

وجلادُنا لنْ يحْتويها البُرْقُـــــــــعُ

//

نفْدي ثرى الأجْدادِ كلَّ صبيحةٍ

نسْعى لِلَمِّ الشَّـــــملِ لا نتَزَعْزعُ

//

يا ربُّ فاحْفظْـــــها فإني جاثمٌ

في ظلِّ بابكَ كلُّ يــــــــــومٍ أقْرَعُ

 

وكذاكَ قوَّتــــُنا البَواسلُ دائمًا

أعْلَى المراتِبِ رائــــــعاً تَتنَوَّعُ

//

وجلالةُ السُّلطانِ أسْعِفْهُ الرِّضَا

فهو الذي في ظلِّكمْ مُــــــتَرِّبِعُ

//

ساسَ البـــــلادَ معَ العبادِ تَكَلُّفًا

ومضَى بعزْمِ الوَقتِ لا يتَضَعْضَعُ

//

حتَّى عمــانَ كما نراها يومُنا

شمْسٌ على كفَّ الخليـجِ تَشَعْشَعُ

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 سبتمبر 2015

قابوس..داعية السلام

المزيد

15 نوفمبر 2017

قابوس .. أيقونة السلام

المزيد

02 أبريل 2016

السلطان قابوس.. صانع السلام

المزيد

31 أغسطس 2015

السلام في الفكر السياسي للسلطان قابوس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

7% زيادة في إنتاج المصافي والصناعات البترولية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

أبو غزالة: جهاز إلكتروني بمواصفات "أكثر تطورا من آبل" وبنصف السعر في يوليو

قضايا محلية - حوارات

مع اقتراب عيد الفطر.. الولايات تستعد لموسم "الهبطات" لبيع السلع والمنتجات المختلفة

المحليات - أخبار

السلطنة تؤكد مواصلة جهود صون الطبيعة في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الأحيائي واليوم العالمي للسلاحف

المحليات - أخبار

الجيش الأمريكي: هذه الدولة وراء "هجوم الفجيرة"

دولي - أخبار

انخفاض كبير في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة