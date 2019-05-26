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جلالة السلطان يهنئ ناريندرا مودي ورئيسة جورجيا

الأحد 26 مايو 2019 09:40 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ ناريندرا مودي ورئيسة جورجيا

مسقط - العمانية

بَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اللّه ورعاه- برقيَّة تهنئة إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند؛ بمناسبة فوزه بولاية ثانية.. أعرب جلالة السُّلطان المعظم فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح، وللشعب الهندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء.

كما بَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اللّه ورعاه- برقيَّة تهنئة إلى فخامة الرئيسة سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا؛ بمناسبة العيد الوطني لبلادها.. ضمَّنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامتها بوافر الصحة والعافية، ولشعب بلادها الصديق اطراد التقدم والنماء.

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