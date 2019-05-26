67 شركة استثمار أجنبي برأسمال 46 مليون ريال في جنوب الباطنة

الرستاق - الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة إنّ عدد شركات الاستثمار الأجنبي التي تم تسجيلها في محافظة جنوب الباطنة خلال العام الماضي بلغ 67 شركة برأس مال 45723460 ألف ريال عماني. وأوضح حمد بن سالم الشكيلي مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة جنوب الباطنة أنّ مصانع الطابوق والخرسانة الجاهزة والبلاط وقطع وبشر الرخام في المحافظة بلغ عددها 34 مصنعا وتشكل العدد الأكبر من المصانع، تليها صناعة الورش والمطابخ بـ 25 مصنعا و9 مصانع للكيماويات والمنظفات، وتتنوع بقية المصانع بين المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من المواد الاستهلاكية.

وقال الشكيلي: نفذت إدارة التجارة والصناعة بمحافظة جنوب الباطنة مسحا للمنشآت الصناعية بالمحافظة بهدف توفير قاعدة بيانات وإحصائيات متكاملة وحديثة للقطاع الصناعي تسهم في دعم أصحاب القرار وتسهيل الإجراءات والمعاملات للمنشآت لوضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية التي تخدم القطاع الصناعي في المحافظة.

وأضاف مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة جنوب الباطنة أن عدد الأنشطة الصناعية التي تم تسجيلها في المحافظة خلال 2018م بلغ 11 نشاطا صناعيا، مقارنة بـ 9 أنشطة صناعية تم تسجيلها في 2017، مشيرا إلى أنّ الارتفاع في عدد الأنشطة الصناعية يعود إلى تصنيف تراخيص بعض الأنشطة وإدراجها من ضمن الأنشطة الصناعية، وتوجه المستثمرين للأنشطة الصناعية بدلا من الأنشطة الأخرى بهدف البحث عن أسواق خارج المحافظة لتصدير منتجاتهم.

وأشار حمد الشكيلي إلى أن إعداد قاعدة بيانات مصنفة بالعدد والنوع للمصانع القائمة في المحافظة من أبرز أهداف إدارة التجارة والصناعة بمحافظة جنوب الباطنة، في إطار خطة العمل التي تحدد مسار التعامل مع تلك المصانع من حيث متابعة التفتيش الدوري للتأكد من صلاحية التراخيص الصناعية وفحص المنتجات ومتابعة تقارير الاختبارات الدورية، ومطابقتها مع المواصفات والمقاييس المعتمدة والمعمول بها في السلطنة.