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سوق مسقط تحصل على شهادة "آيزو" للجودة الشاملة

الأحد 26 مايو 2019 09:33 ص بتوقيت مسقط

سوق مسقط تحصل على شهادة "آيزو" للجودة الشاملة

 

مسقط – العمانية

 

حصلت سوق مسقط للأوراق المالية على شهادة آيزو 9001:2015 ISO في مجال إدارة الجودة الشاملة التي تمنح من المنظمة الدولية للتقييس الآيزو بعد أن استوفت جميع الاشتراطات واجتازت اختبار الجودة اللازمة، بناء على تحقيق المعايير العالمية لنظام إدارة الجودة والتي يتم تحديثها بحسب المتطلبات التي يتفق عليها دوليا طبقا لتطور التكنولوجيا وتطور المعرفة والخبرة، وآخر إصداراته في عام ٢٠١٥. واستلم الشهادة أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية من جون د روسيرو ممثل مكتب بيرو فيريتاس من قبل المنظمة الدولية للتقييس "الآيزو".

 

 

وأكد علي بن حمود المسكري مدير الرقابة والمراجعة الداخلية بسوق مسقط للأوراق المالية أن حصول السوق على الشهادة المحدثة لآيزو في مجال إدارة الجودة يأتي تتويجا لجهود إدارة السوق المتواصلة في رفع مستوى أداء السوق وتحقيق الكفاءة والكفاية المطلوبة وتحسين مستوى العلاقة ما بين السوق والمتعاملين معها من أفراد ومؤسسات إضافة إلى تمكينها من القيام بمراجعة الإجراءات وتقييمها ذاتيا من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في نظام إدارة الجودة.

 

وقال المسكري إن سوق مسقط تعد أول مؤسسة حكومية بالسلطنة تحصل على هذه الشهادة العالمية، وأول مؤسسة يتم التجديد لها بهذه النسخة المطورة للشهادة 2015، حيث جاء نيل السوق للشهادة بهدف تحسين وتطوير الجودة وينعكس ذلك في تحسين جميع أوجهه نشاط السوق. ويساعد تطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 الفعال والقوي  QMS  على التركيز في المجالات المهمة وتحسين ورفع الكفاءة، بوجود دليل لإجراءات العمل، مما سيؤدي بدوره الى تحسين الخدمات التي تقدمها السوق لجمهور المستثمرين وشركات الوساطة والبنوك وصناديق الاستثمار.

 

ويشار إلى أن أهم التغييرات المستحدثة في نظام إدارة الجودة عن النظام السابق إعادة هيكلة متطلبات المواصفة إلى 10 بنود يجب توفرها لتحقيق أعلى نسبة لنجاح النظام وبالمواصفة الجديدة لنظام إدارة الجودة تم التركيز على بعض المتطلبات كضرورة تفعيل مبادئ الجودة المتمثلة في القيادة والتخطيط والدعم والعمليات وتقييم الأداء والتطوير.

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