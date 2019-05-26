أحمد القصابي مديرا لـ"ديلويت وتوش" في السلطنة

مسقط – الرؤية

أعلنت ديلويت وتوش الشرق الأوسط عن تعيين أحمد القصّابي في منصب الشريك المسؤول لشركة ديلويت في السلطنة اعتباراً من الأول من شهر يونيو 2019، خلفاً للشريك المسؤول السابق أنيس صادق.

ولشركة ديلويت في عُمان تاريخ طويل في دعم الأسواق والعملاء عبر تقديم الخدمات المهنية من التدقيق والاستشارات الضريبية وكافة الخدمات الاستشارية لعملائها المحليين والدوليين. ويأتي قرار ديلويت بتكليف الشريك أحمد القصّابي بإدارة شركة ديلويت في عُمان استجابة منها لتطور سوق السلطنة الديناميكي، والتزاماً منها بمُساندة الخطة الاقتصادية لرؤية عُمان 2040 التي أطلقها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه-.

ويعد أحمد القصّابي من أبرز الخبراء العُمانيين في مجالات الخدمات المهنية ويشرف حالياً على خدمات التدقيق والاستشارات المالية والاستشارات العامة التي تُقدمها الشركة لمُختلف عملائها، كما يتولى مُبادرات الحوكمة المؤسسية في الشركة وقد لعب دوراً محورياً في برنامج "مستقبلي" الذي أطلقته ديلويت لتمكين الشابات والشباب العُماني من تطوير مهاراتهم ومساراتهم الوظيفية لتولي مناصب قيادية في الشركة.

وأكد عمر الفاهوم، الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق الأوسط، أنَّ قرار التعيين الجديد ينسجم مع خطط الشركة الرامية إلى مواصلة توسيع باقة الخدمات التي تُقدمها الشركة لمُختلف عملائها في السلطنة وخارجها وتوسيع شبكة علاقاتها. ويسرّني أن يتولى أحمد هذه المسؤولية لاسيما وأنه يتمتع بمعرفة عميقة بالسوق العمانية وبمختلف عملاء الشركة.

وأعرب أنيس صادق عن سروره لرؤية الشريك أحمد يخلفه في منصبه لأنه: يجسد القيم والمبادئ المؤسسية للشركة، وهذا ما لمسته من خلال عملي معه عن كثب خلال السنوات الماضية. لذلك يسرني أن أراه في هذا الموقع الذي لا يُشكل مرحلة مهمة في سيرته المهنية فحسب، بل سوف يستطيع أحمد من خلاله خدمة عملاء الشركة والشعب العماني أيضًا.

وجدّد أحمد القصابي التزامه باستمرار تطوير الأعمال من موقعه الجديد قائلاً: أتشرف بتولي مسؤوليتي الجديدة في إدارة شركة ديلويت في عُمان، كما يسرّني مواصلة عملي مع كوادرها المميزين من أجل خدمة عملاء الشركة وتحقيق الأثر المنشود الذي يلبي احتياجات عملائنا.