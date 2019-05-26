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الخنجي: بيع 50% من وحدات مشروع "office1991"

الأحد 26 مايو 2019 09:29 ص بتوقيت مسقط

الخنجي: بيع 50% من وحدات مشروع "office1991"


 

مسقط – الرؤية

يحظى مشروع مبنى المكاتب الذكية office1991 بإقبال واسع، حيث بلغت نسبة مبيعات الوحدات المكتبية 50%، خاصة في ظل تقديم عرض رمضاني متضمنا 12% عائدا مضمونا لمدة سنتين ودون فوائد وبأقساط ميسرة.
وقال محمد بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس الرئيس التنفيذي لـ"عقار"؛ إنَّ مشروع office1991 يشهد إقبالاً كبيراً من جانب الشركات على شراء الوحدات للتخلص من الإيجار الشهري المرهق، خاصة مع اختلاف قوة الأعمال والعوائد المادية، كما أنَّ العروض الرمضانية والتسهيلات التي قدمتها عقار لعملائها لتملك مكتب شجع الكثيرين على الاستفادة من العائد المادي 12% وهي أعلى نسبة أرباح على الاستثمار العقاري بالسلطنة، إلى جانب ميزة الموقع الاستراتيجي للمشروع في قلب مسقط النابض بالحركة والنشاط، وما يشتمل عليه من مركز تجاري و4 طوابق مواقف سيارات.
وأضاف الخنجي أن نموذج أول مكتب ذكي سيكون جاهزا للمشاهدة والتعرف عن قرب على المشروع والجودة العالية التي يمتاز بها خلال الأسبوع المقبل، كما سيكون المشروع جاهزا للتسليم خلال العام القادم.

 

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