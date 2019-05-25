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أمسية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في "غرفة الوسطى"

السبت 25 مايو 2019 06:11 م بتوقيت مسقط

أمسية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في "غرفة الوسطى"

هيماء - محفوظ الشيباني

نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى بالتعاون مع نادي الوسطى الرياضي الثقافي الأمسية الثقافية الاقتصادية الرمضانية الثانية بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع المصرفي والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب سند بالمحافظة. وقدم المسابقة الإعلامي محمود تبوك.

وقال عبدالرحيم بن زايد الجنيبي مدير فرع الغرفة بمحافظة الوسطى: تهدف الأمسية إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وخلق جو من المتعة والتنافس بين المشاركين في هذا الشهر الفضيل.

وفي نتائج مسابقة الشركات والقطاع المصرفي، جاء في المركز الأول شركة ميناء الدقم وبنك مسقط ثانياً وشركة الصناعات العربية ثالثا. وفي مسابقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فازت شركة رمال الزمايم بالمركز الأول، كما فاز مكتب مرتفعات صاي بالمركز الأول في مسابقة مكاتب سند وتم السحب على جوائز مسابقة أنا منتسب التي أطلقتها الغرفة، كما تم سحب عدد من الأرقام لجمهور الحضور.

 

 

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