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الشنفري: كرنفال المناطيد إضافة نوعية لمهرجان صلالة

السبت 25 مايو 2019 06:10 م بتوقيت مسقط

الشنفري: كرنفال المناطيد إضافة نوعية لمهرجان صلالة

 

 

صلالة – الرؤية

أكد سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي حرص اللجنة على تقديم الدعم الكامل لإنجاح فعاليات المهرجان لهذا العام من خلال تنظيم وإقامة عروض ترويجية وفعاليات جذابة تضفي مزيدًا من الألق على مدينة صلالة، عاصمة المصايف العربية لعام2019م.

 

وأشار سعادته خلال اللقاء إلى أنَّ المهرجان سيشهد خلال يوليو وأغسطس إقامة فعالية كرنفال المناطيد لأول مرة بتنظيم مشترك من قبل مجموعة شركات سبعين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص.

 

وأوضح سعادته أنَّ الفعالية تشكل تطورا للسياحة في السلطنة من حيث التنوع والتجديد وستُقام في منطقة صحلنوت بمدينة صلالة، مؤكدا حرص المهرجان على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الشركات المختصة العمانية، إلى جانب إقامة فعاليات مصاحبة متعددة تشمل العروض المسرحية والفنية إلى جانب عروض الليزر للمناطيد وغيرها. وأشار سعادة الشيخ رئيس بلدية ظفار إلى إضافة فعاليات جديدة لمهرجان صلالة السياحي لهذا العام والذي ينطلق خلال الفترة من 11 يوليو ويستمر حتى 22 أغسطس.

وحول القيمة المضافة للمهرجان، قال سعادة الشيخ إن رؤية المهرجان تتمثل في إعطاء الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في المجالات السياحية والترفيهية المتنوعة، ويأتي كرنفال المناطيد ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي لهذا العام في إطار دعم مبادرات وفعاليات الأفراد والمؤسسات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. وأكد سعادته أن البلدية تتطلع لأن تكون الفعالية نموذجاً ناجحًا وخطوة لتحقيق مزيد من التعاون مع القطاع الخاص الذي أثبت دوره كشريك أساسي في نهضة الوطن.

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