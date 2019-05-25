الإعلامية حوراء الفارسية: أميل إلى البرامج الحوارية .. و"قهوة الصباح" بالصدارة

الرؤية - مريم البادية

حلت الإعلامية الشابة حوراء الفارسية ضيفة على برنامج "رمضان جانا" الذي يُقدمه محمد نصر وأميرة الفليتية على إذاعة "صوت الرؤية"، للحديث عن عملها في المجال الإعلامي عبر الشاشة العمانية، مؤكدة أنها تعشق البرامج الحوارية، حيث كان أول ظهور إعلامي لها من خلال برنامج فوازير "رحلة" في عام 2016.

وأبدت حوراء رضاها عن المرحلة التي وصلت إليها في الوقت الحالي وقالت: "وصلت إلى مستوى أنا راضية عنه، ولكن لا يمنع أن يطور الإنسان من نفسه، فمن خلال البرامج التي أقدمها أحاول أن أضيف شيئاً جديدا إلى ذاتي". وأضافت أن برنامج "قهوة الصباح" هو الصديق المقرب لها فهي تعشق البرامج الخفيفة والعفوية وخصوصاً في فترة الصباح، وتذكر أن أسعد لحظة في تجربتها الإعلامية هي عند تقديمها لبرنامج "أبشري قابوس جاء" فهي كانت أصغر مذيعة بين قامات من الإعلاميين المخضرمين.

وعن عوامل نجاحها، تقول إن الأسرة هي الداعم الأول والحقيقي لها في العمل الإعلامي، فوالدتها كانت خير سند لها، والمرجع الاستشاري الأول لكافة أعمالها، فكانت خير معين لها منذ أن بدأت برامج الأطفال وحتى اليوم، موجهة النصح للشباب بالإصرار على النجاح عبر إتقان العمل وتجويده.