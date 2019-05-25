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هند صبري: لست على خلاف مع درة.. وأتمنى السعادة لحنان ترك

السبت 25 مايو 2019 06:01 م بتوقيت مسقط

هند صبري: لست على خلاف مع درة.. وأتمنى السعادة لحنان ترك

 

القاهرة- الوكالات

نفت الفنانة التونسية هند صبري وجود أية خلافات مع الفنانة التونسية درة، وقدمت لها التهنئة بمناسبة عودتها للدراما التونسية عبر مسلسل "المايسترو" الذي يُعرَض خلال رمضان.

وأضافت خلال برنامج "رسايل" عبر أثير إذاعة نجوم إف إم المصرية، أنه لا توجد لديها خلافات مع درة أو أي زميل آخر لها في الوسط الفني، مشيرةً إلى أن اسمها سيسبق اسم درة على شارة العمل في حال اجتمعتا بعملٍ فني واحد. وأكدت أنها تتمنى لزميلتها حنان ترك السعادة سواء عادت إلى الوسط الفني أم لم تعد، لافتة إلى أنها من الشخصيات القريبة منها وهي مشتاقة للقاء بها. وذكرت صبري أن مسلسل "حلاوة الدنيا" حقق نجاحاً مع الجمهور بسبب تطرقه لفراق الأحبة. مشيرةً إلى أنها تلقت العديد من الرسائل حول "الأمل" والإيمان بالقدرة على الشفاء الذي بثّه المسلسل بنفوس المرضى وذويهم خلال عرضه.

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