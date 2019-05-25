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تعاون بين "الشنفري" و "ماندريسي" في أول مشاريع "تصميم"

السبت 25 مايو 2019 05:53 م بتوقيت مسقط

تعاون بين "الشنفري" و "ماندريسي" في أول مشاريع "تصميم"

مسقط – الرؤية

تتعاون مجموعة شركات الشنفري - إحدى أكبر الشركات الرائدة في السلطنة- وشركة ماندريسي- الشركة الرائدة في مجال التخطيط العمراني والتصميم المعماري- مع شركة "تصميم" العقارية الرائدة في مجال التطوير العقاري لإنشاء ابتكارات متطورة بمستوى عالمي في مجال التصميم في السلطنة.

وقال أليساندرو دافيريو، الرئيس التنفيذي لشركة ماندريسي الإيطالية: إنّ تأسيس "تصميم" سيساعد في دفع عجلة النمو في مجال التطوير العقاري من خلال الاستفادة من خبرتنا وشبكتنا الواسعة. كما أن إنشاء "تصميم" يسمح لنا بتقديم خيارات شراكة مختلفة لمجتمع العقارات من أجل النمو والتوسع.

وقال يان ويلام كرايسمان، مدير تطوير المشاريع بشركة تصميم: يمثل المشروع الأول لشركة "تصميم" والذي سيجري إطلاقه قريبا أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة في مجال التطوير العقاري في السلطنة ومحافظة مسقط على وجه الخصوص.

وتمتلك مجموعة شركات الشنفري شبكة عالمية ولها سجل حافل بالنجاح لأعمالها على مستوى السلطنة والشرق الأوسط. كما تعد ماندريسي شركة إيطالية معروفة بمستواها الريادي في مجال الهندسة المعمارية والحلول الهندسية. وتهدف المجموعتان من خلال هذا المشروع الجديد إلى تعيين "تصميم" لتكون بمثابة مزود للخدمات العقارية المفضلة بين المستثمرين المميزين في المنطقة.

وتطمح العلامة التجارية الجديدة "تصميم" أن تكون مركزا موحدا ومتكاملا لجميع مطوري العقارات، وأن توفر خدمات متكاملة بدءًا من تصميم الأساسيات وحتى المبيعات. وبوجود فريق من المحترفين ذوي الخبرة العالمية، ستقوم "تصميم" بإنشاء وإدارة وبيع مشاريع ذات مستوى عالمي وبما يتماشى مع رؤية المطور.

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