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تواصل العمل لتأهيل الطرق المتأثرة بالمنخفض الجوي في العامرات

السبت 25 مايو 2019 05:49 م بتوقيت مسقط

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العامرات - الرؤية

تواصل المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات إعادة وتأهيل الطرق الترابية والمتضررة جراء تأثيرات المنخفض الجوي ونزول الأودية الكبيرة، ما أدى إلى تأثر العديد من الطرق أبرزها طريق وادي السرين وطريق وادي الميح وطريق الحميانية وقبروت وبعض طرق مدينة النهضة الترابية.

وتسبب الحالة المناخية في انقطاع الحركة على هذه الطرق وأصيبت بشلل تام مما دفع قاطني تلك المناطق إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة. وبعد إنتهاء الحالة الجوية شرعت بلدية العامرات في حصر الأضرار وآلية التعامل معها، وأرسلت بعدها المعدات الثقيلة لتأهيل الطرق أولا وإزالة العوائق كمخلفات الأودية من أحجار كبيرة حالت دون سهولة السير إضافة إلى إزالة الأشجار الكبيرة التي جرفتها الأودية. وبالرغم من صعوبة تضاريس بعض المناطق كطريق وادي السرين وطريق وادي الميح إلا أنّ بلدية العامرات تغلبت على وعورة المكان وعملت بوتيرة متسارعة وبساعات مضاعفة من أجل فتح مسارات لسيّارات الدفع الرباعي.

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