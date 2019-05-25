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معرض "فك كربة" يحط الرحال في عبري للتعريف بالمبادرة الإنسانية

السبت 25 مايو 2019 05:48 م بتوقيت مسقط

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عبري - ناصر العبري

افتتحت جمعية المحامين العمانيين معرض "فك كربة"، وهي المبادرة الإنسانية التي تنظمها الجمعية للعام السادس على التوالي، وأقيم المعرض في البوادي مول بولاية عبري، تحت رعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى، وحضور سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية، والدكتور حمد بن حمدان الربيعي نائب رئيس جمعية المحامين، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي والمشايخ.

وتضمن الحفل شرحا وافيا عن المعرض وتخلل فعاليات ثقافية وفنية للتعريف بأهمية هذه المبادرة، التي تهدف إلى جمع التبرعات المالية لفك أسر المعسرين القابعين في السجون بسبب مطالبات مترتبة عليهم في قضايا مدنية وتجارية وشرعية ومالية. وألقى سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية كلمة أوضح خلالها بالأرقام أعداد الذين تمّ الإفراج عنهم، ووجه الشكر إلى أفراد المجتمع وأصحاب الأيادي البيضاء الذين سارعوا بتقديم الدعم المالي لفك كربة إخوانهم.

وقال سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الظاهرة: "سعت بالمشاركة في تدشين معرض فك كربة في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة والتي تأتي ضمن برنامج مبادرات فك كربة الإنسانية، وهذه المبادرات التي تجوب محافظات السلطنة تحقق الصدى الكبير على مستوى السلطنة وتقوم عليها جمعية المحامين التي تبذل جهودا مقدرة تجاه المجتمع، لمن أرهقتهم الحياة، وذلك بمشاركة من الشباب والشابات العمانيين". وأضاف: "سعداء بما رأينا في هذا المعرض لأنه بالفعل هناك أرقام تتحدث عن دور هذه المبادرة منذ انطلاقتها الأولى قبل ست سنوات؛ حيث استطاعت أن تفك كربة ما يقارب 1700 شحص، وهي مستمرة في هذا العطاء، كما أننا سعداء أنّها وصلت إلى محافظة الظاهرة وفي ولاية عبري تحديدا، ونأمل من المقتدرين المساهمة في فك كربة كل مكروب".

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