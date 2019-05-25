أمسية رمضانية في البريمي للترفيه عن المسنين

البريمي - سيف المعمري

رَعَى سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي، الأمسية المجتمعية "ما عنكم غناه"، والتي استهدفتْ فِئة المسنين في المجتمع، ونظمتها المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة البريمي -ممثلة بفريق "نرعاكم" للمسنين، التابع لقسم دعم صحة المجتمع- وبدعم من شركة العُمانية القطرية للاتصالات "أوريدو" ضمن قافلة أوريدو الخير السنوية.

وتضمنت الفعالية التعريفَ بفريق "نرعاكم" للمسنين وإنجازاته منذ العام 2015، وإقامة أجواء ترفيهية للمسنين، وتقديم المسابقات الترفيهية والجوائز للمشاركين، وتوفير الأجهزة الطبية المتنوعة لتلبية احتياجات المسنين مقدمه من قافلة "أوريدو الخيرية 15"، إضافة لتقديم الهدايا للمسنين والأطفال سواء من فريق "نرعاكم" أو من شركة اتصالات أوريدو.