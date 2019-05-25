فريق الرستاق الخيري.. بصمات واضحة على خارطة العمل التطوعي بفضل برامج المساعدات المتنوعة للمحتاجين

الرستاق - طالب المقبالي

نَجَح فريق الرستاق الخيري -الذي ينطوي تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية- في أن يترك بصمة قوية على ساحة العمل التطوعي؛ حيث يعمل على تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من خلال البرامج والمشاريع التي يقيمها الفريق، ويعمل الفريق على التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية، لبث روح العطاء والعمل التطوعي.

ويركز الفريق على تكوين قاعدة بيانات للتواصل مع الأسر والأفراد ذوي الحاجة والإعسار، ويسعى إلى تحقيق التلاحم والتضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، وبذل الجهد للإبداع والابتكار فيما يتصل بالعمل الخيري الرائد. ويعمل الفريق بمبدأ الشفافية والوضوح والنزاهة في جميع أعماله ودراساته وتقديراته؛ وذلك للتأكيد على مبدأ الصدق والأمانة بينه وبين أفراد المجتمع المنتفعين من الفريق.

ويقول سعادة ناصر بن راشد العبري عضو مجلس الشورى رئيس الفريق: إنَّ الفريق يسعى جاهداً لإيجاد شراكة حقيقة مع المؤسسات التي لها دور في العمل التطوعي والخيري حكومية كانت أو أهلية من أجل تجويد العمل والرقي به.

وللفريق إنجازات عدة، وله مشاركات بارزة؛ حيث تمَّ في العام المنصرم 2018 بناء مصليات بحديقة الرستاق العامة، وإقامة فعالية العرس الجماعي الأول ويستعد حالياً للعرس الجماعي الثاني، والاحتفال بيوم اليتيم العالمي، وتدشين أرجوحة المعاقين، والمشاركة بفعاليات يوم التطوع العالمي والتطوع العماني، كما شارك الفريق في الورشة التدريبية لإدارة المتطوعين أثناء الأزمات والحالات الاستثنائية، كما أن للفريق دور في إغاثة الكثير من الأسر في الولايات التي تعرضت للكوارث والأنواء المناخية.

وما كان ليتحقق للفريق ذلك إلا بوجود عدة لجان تقوم كل لجنة بدورها، واللجان الرئيسة هي: لجنة دراسة الأسر، ولجنة الإدخال واللجنة الإعلامية، ولجنة التنسيق والمتابعة واللجنة المالية ولجنة إدارة الصناديق وتنمية الإيرادات ولجنة الصيانة والمشاريع ولجنة الأيتام واللجنة النسائية ولجنة العلاقات العامة.

كما أن الفريق نشط في مشاريعه التي يقدمها للولاية ومن أبرز مشاريع مشروع كفالة يتيم ومشروع كسوة يتيم ومشروع كفالة أسر معسرة ومشروع صدقة صائم وإفطار صائم وأضاحي العيد وفرحة العيد والحقيبة المدرسية وحملة تجميع الملابس المستعملة ومشروع حصالتي الرائعة والمساعدات العامة الشهرية. إلى جانب مشروع توزيع الأجهزة الكهربائية الذي يحمل اسم "صيفنا بارد"، وبرنامج الاستقطاع الشهري، وبرنامج السهم الوقفي، ومشاريع مؤسسة سهيل بهون للأعمال الخيرية.