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السيبي بطلا لـ"كروية جيوتك الرمضانية"

السبت 25 مايو 2019 05:43 م بتوقيت مسقط

السيبي بطلا لـ"كروية جيوتك الرمضانية"

مسقط - الرؤية

حافظ فريق السيبي على لقبه إثر الفوز على السويق في نهائي بطولة جيوتك الرمضانية لكرة القدم؛ حيث رعى حفل الختام الدكتور حسين بن سليمان السالمي نائب رئيس الجامعة الألمانية للشؤون الإدارية والمالية، بحضور ناصر البلوشي المدير الإقليمي لبنك مسقط.

وبادر السيبي بإحراز هدفين متاليين حتى شعر لاعبوه أن اللقب بات قريبا وأن الامور حُسمت مبكرا، غير أن السويق عاد من بعيد، وحول تأخره بهدفين لتعادل مثير، قبل أن ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ليلجأ الطرفان لركلات الترجيح لحسم هُوية البطل.

ركلات الترجيح طلبت ود السيبي ليحتفظ باللقب. أما السويق فاكتفى بالميدالية الفضية بعد أداء راق قدمه رجاله طوال البطولة. وكان فريق سماء بغداد قد نجح في حسم المركز الثالث بالفوز على نظيره العزبة بهدفين دون رد، في مباراة أكدت أحقية الفائز بالميدالية البرونزية.

واستقرت اللجنة المنظمة على منح لاعب فريق السويق معتصم الغيثي جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل إسماعيل الناصري من فريق العزبة عل جائزة هداف البطولة. أما جائزة أفضل حارس مرمى فكانت من نصيب شهاب المحمرمي من فريق السيبي.

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