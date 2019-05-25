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ميسي يحصد "الحذاء الذهبي" السادس

السبت 25 مايو 2019 05:42 م بتوقيت مسقط

ميسي يحصد "الحذاء الذهبي" السادس

 

برشلونة - رويترز

أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي لأكثر لاعبي مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا تسجيلا للأهداف، للموسم الثالث على التوالي، بعدما أخفق كيليان مبابي في معادلة رصيد الهداف الأرجنتيني مع ختام الدوري الفرنسي يوم الجمعة.

وحقَّق ميسي هذا الإنجاز للمرة السادسة في مسيرته، ليعزز رقمه القياسي، بعدما سجل 36 هدفا مع برشلونة في الدوري، بينما أنهى مبابي الدوري الفرنسي بالوصول لـ33 هدفا، بعدما أحرز هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الخسارة 3-1 أمام ستاد رانس.

وفي الوقت الذي ساعد فيه ميسي برشلونة على إحراز لقب الدوري الإسباني الشهر الماضي، فإن اللاعب البالغ عمره 31 عاما، قال إنه لا يفكر كثيرا في جائزة الحذاء الذهبي بعد معاناة ناديه في الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وقال ميسي: "لم أكن أفكر في هذه الجائزة على الإطلاق. لا نزال نتعافى مما حدث أمام ليفربول، وأنا لا أفكر في الجوائز الشخصية".

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