220 مشاركا في الاحتفال السنوي السابع للمسنين ببدية

بدية - علي برياء

نظمت جمعية إحسان ممثلة بفرع شمال الشرقية الاحتفال الرمضاني السنوي السابع للمسنين وذلك بولاية بدية تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ جنوب الباطنة بحضور 220 من المسنين والمسنات من جميع ولايات وقرى محافظة شمال الشرقية وأعضاء الفريق وذلك بقاعة ليالي بدية.

وتعد هذه الاحتفالية الرمضانية التي تأتي في نسختها السنوية السابعة على التوالي متنقلة بين جميع ولايات المحافظة وهي من المظاهر الجميلة التي تعود عليها مسنين ومسنات شمال الشرقية بجهود أعضائها. واشتملت الاحتفالية الرمضانية على إفطار للصائمين من المسنين على المائدة الرمضانية التي جمعت بين المسنين في جو طيب ومميز تسودها المحبة والألفة على مائدة إفطار تلم شملهم وتعزز الترابط العائلي فيما بينهم. وتضمنت الاحتفالية تقديم قصائد شعرية أحيتها نخبة من الشعراء العمانيين سعيد الحجري وفن الميدان والرزحة لمحمد بن غابش السنيدي. تلى ذلك محاضرة صحية بعنوان "الدواء في رمضان"، والتي قدمها الدكتور حمد القنوبي طبيب أخصائي أسرة ومجتمع حول الاستخدام الأمثل للأدوية في شهر رمضان.

وقال ناصر بن أحمد المالكي المشرف العام على الإحتفالية: "تأتي هذه الاحتفالية في نسختها السابعة وسط حضور ومشاركة واسعة من المسنين، حيث تسعى من خلال هذا الجمع المبارك تعزيز التواصل المستمر بين المسنين وخلق جو من الألفة والمحبة".

وفي ختام الاحتفالية، قام راعي الحفل بتقديم الهدايا والدروع التذكارية وشهادات الشكر للرعاة والداعمين كما تم تقديم هدية تذكارية لراعي الحفل.