نظيرة الحارثية أول عمانية تصل قمة "إيفرست"

الرؤية - مريم البادية

حققت المتسلقة العمانية نظيرة الحارثية البالغة من العمر 42 عامًا إنجازًا جديدًا يضاف إلى الرصيد العماني، بعد بلوغها قمة جبل إيفرست التي يبلغ ارتفاعها 8848م، وبهذا تصبح أول عمانية تصل إلى هذه القمة بعد أن بلغها الراحل خالد السيابي في عام 2010.

وذكرت الحارثية في حسابها الرسمي على تويتر حكاية إلهامها لهذا الهدف، وكتبت مغردة: "في أول لقاء لي مع خالد السيابي ليروي حكاية صعوده لايفرست لتضمينها في أحد الكتب المدرسية، تأثرت ورأيت نفسي أنا أيضا على قمة ايفرست، ففي الجلسة ذاتها قلت له أريد أن أتسلق إيفرست أيضًا، فرد علي مباشرة نعم تستطيعين ذلك، ومن حينها -قبل أكثر من سنتين- وخالد يتولى تدريبي لهذه المهمة ويقدم لي النصح والدعم، واليوم وأنا في المخيم الرئيسي لايفرست وقبل أسابيع بسيطة من تحقيق الحلم والوصول إلى القمة يصلني خبر وفاتك، فرحمة الله عليك".

وكانت الحارثية بدأت أولى مراحلها بالصعود لقمة آما دابلم عام 2018م وهي عبارة عن رصيف يبلغ طوله 6812 مترًا وتقع في جمهورية النيبال، وتعد هذه المرحلة هي نقطة تدريب أولية قُبيل الصعود لقمة إيفرست.