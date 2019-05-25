سلاح الجو السلطاني ينفذ عملية إخلاء طبي لمواطنة بولاية خصب

مسقط - الرؤية
قامت إحدى الطائرات العمودية التابعة لــ سلاح الجو السلطاني العماني، بعملية إخلاء طبي لمواطنة عمانية بسبب ظروف صحية طارئة، حيث تم نقلها من ولاية خصب إلى مستشفى صحار بمحافظة شمال الباطنة لتلقي العلاج اللازم.
السبت 25 مايو 2019 01:12 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
قامت إحدى الطائرات العمودية التابعة لــ سلاح الجو السلطاني العماني، بعملية إخلاء طبي لمواطنة عمانية بسبب ظروف صحية طارئة، حيث تم نقلها من ولاية خصب إلى مستشفى صحار بمحافظة شمال الباطنة لتلقي العلاج اللازم.
اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية
28 أكتوبر 2017
31 أكتوبر 2017
03 سبتمبر 2016
13 مارس 2019