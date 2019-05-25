سلاح الجو السلطاني ينفذ عملية إخلاء طبي لمواطنة بولاية خصب

مسقط - الرؤية

قامت إحدى الطائرات العمودية التابعة لــ سلاح الجو السلطاني العماني، بعملية إخلاء طبي لمواطنة عمانية بسبب ظروف صحية طارئة، حيث تم نقلها من ولاية خصب إلى مستشفى صحار بمحافظة شمال الباطنة لتلقي العلاج اللازم.