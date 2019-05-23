بيع 50% من مشروع office1991 والأسبوع القادم أول نموذج للمكاتب الذكيه يفتح أبوابه للمستثمرين

مسقط - الرؤية

لاقى مشروع مبنى المكاتب الذكية office1991 إقبالا منقطع النظير حيث بلغت نسبة مبيعات الوحدات المكتبية 50% منذ الإعلان عنه ، وخاصة مع تقديم العرض الرمضاني 12% عائد مضمون لمدة سنتان وبدون فوائد وبأقساط ميسرة .

صرح بذلك الفاضل محمد بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس / الرئيس التنفيذي لـ عقار

الذي اضاف قائلا":

ان مشروع office1991 استطع ان يحضى بأقبال كبير من الشركات على الشراء للتخلص من الايجار الشهري المرهق للشركات ، خاصة مع اختلاف قوة الاعمال والعوائد الماديه ، بالإضافة الى ان العروض الرمضانية والتسهيلات التي قدمتها عقار لعملائها لتملك مكتب شجع العديد على الاستفادة من العائد المادي 12% والتي هي اعلى نسبة ارباح على الاستثمار العقاري بالسلطنة .

اضف الى ذلك الموقع الاستراتيجي للمشروع في قلب مسقط النابض بالحركة والنشاط .وما يشتمل عليه من مركز تجاري و4 طوابق مواقف سيارات

واضاف محمد بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي لـ "عقار"

ان نموذج اول مكتب ذكي سيكون جاهز للمشاهدة والتعرف عن قرب عن المشروع والجودة العالية التي يمتاز بها خلال الاسبوع القادم والمشروع سيكون جاهز للتسليم خلال العام القادم بمشيئة الله .