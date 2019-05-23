نهاية الجغرافيا الصامتة

محمد فتحي السباعي
(ف)
فراغ ملوث يطارد
حلمك البربري
بإيقاعه الوثني
الخرتيت يقطع
غابات السافانا
عتمة دائمة
تمنع شعائر
خط الاستواء
(ت)
تجهد الأمل قبل الميلاد
دهشة على صحاري فمك
تصنع معجزة غائبة
مازال في دوائر الطول والعرض
بقايا من نبض النبوة
يرفض تعويذة السحر والأحجبة
(و)
وتأويل محتمل
يعزف موسيفى مترملة
بإصا بع الشمس
على أوتار البحار الصائمة
نهرك المقدس
أيقونة الفجر والعزيمة
(ي)
ينادي عيون الجوع المتوهجة
للمجرات من شبق التغير
وحفيف الأجنحة الهاربة
من تضاريس الدخان والرصاص
أغنية الريح منقوشة
بجدار شمسك
كابوس نجمة فى السجون تحرر
تكشف خﻻيا المرض الخبيث
والنوايا المشئوومة
ﻻنهاية مشهد الجغرافيا الصامتة