الخميس, 23 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

مواسم التيه

الخميس 23 مايو 2019 09:57 ص بتوقيت مسقط

مواسم التيه

 

سماح الضاهر | سوريا

 

بُهتَ البريقُ من عينكَ و ارتَحلت

مواسم التيه

 من فرحٍ كان يسكنهما

فهل للغربةِ اسوارٌ تقيدنا

و تخطفُ العمرَ من العمرِ في عجل

أم هو الضياع ..يكحلُ عيوننا كما القدر

من فقدٍ لم نعد نَحتمله

و صدأ الوقت يفترس عالمنا 

ام هي المشاعرُ المتخمة بالحنين ..بالألم

و صريرُ الشوق يعبثُ بالحكايا

أه..... كم كان كل شيءٍ ملوناً و جميلاً

  كم غَفت اناشيدُ الحبِ في افئدتنا

و كم اصبحنا الآن مجردَ دمى

متحركة في مسرحٍ الدنيا الذي انهكنا

لا نقوى فيه إلا على .....الإبتسامة

لكنها ابتسامة

تلبسها الخيبات

و يعتريها الحزن  من كل جانب

تحاول هي.... جاهدة تمثيل دورها

و لكن ....عبثاً

كل شيء قد تغير

 لن يكون إلا مراوحةٌ..... في وجع الحقيقة

نقترف الأمل كل يوم لعلنا

لا نبقى في مستنقع اليأس اكتر

لكننا غارقون فيه

لحدٍ

قد الفنا وجوده

و ربما اصبح جزءاً لا يتجزأ

من قهوتنا الصباحية .

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 ديسمبر 2018

فوق متن التيه

المزيد

23 يناير 2019

ظل التيه

المزيد

04 ديسمبر 2018

جلجامش التيه

المزيد

17 سبتمبر 2016

علماء سنوات التيه!!..

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تايمز: قطر ستنظم مونديال 2022 بمفردها

رياضة - دولي

جوخة الحارثية تسطر اسمها بمداد من ذهب في عالم الأدب العالمي

المحليات - ثقافة

موسم صلالة السياحي يستعد لكرنفال المناطيد

الاقتصاد - محلي

193.6 مليون ريال تداولات سوق مسقط في أبريل

الاقتصاد - محلي

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لدبلوم التعليم العام

المحليات - تعليم

مدير عام الدفاع المدني: لابد من التقيد باللوائح الإرشادية في مواقع السباحة لتجنب حوادث الغرق

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة