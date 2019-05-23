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جلالة السلطان يتلقى دعوة لحضور "قمة مكة"

الخميس 23 مايو 2019 09:50 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى دعوة لحضور "قمة مكة"

 

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تتضمن دعوة جلالته لحضور مؤتمر القمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة والمزمع إقامتها في مكة المكرمة يوم الجمعة 31 مايو 2019.

وتسلّم الرسالة نيابة عن جلالته صاحب السمو السيّد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وذلك خلال استقبال سموه صباح أمس سعادة السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة بحضور أصحاب السعادة الأمين العام والمستشار بمكتب سموه.

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